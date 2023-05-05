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Культура и отдых

Праздничные мероприятия подготовили в парках Нижнего Новгорода ко Дню Победы

08 мая 2023 14:06  [148] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Праздничные мероприятия подготовили в парках Нижнего Новгорода ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в парке "Швейцария" праздничная программа продлится с 13:00 до 21:00. Здесь выступят различные музыканты и творческие коллективы, а с 17:00 до 18:00 состоится "Вальс Победы". Его участники получат синие платочки в треугольных "письмах с фронта". Также посетители смоут попробовать солдатскую кашу из военно-полевой кухни.

В парке Победы с 12:00 до 19:00 состоятся концерт с участием музыкально-хореографических коллективов Нижнего Новгорода, экскурсионные программы по выставочным экспонатам парка Победы,  мастер-классы для детей и взрослых. 

У Вечного огня в парке Славы в Автозаводском районе с 11:00 до 15:00 пройдет театрализованное памятное мероприятие с участием творческих коллективов.

В Автозаводском парке с 11:00 до 18:00 состоится цикл праздничных мероприятий "Эхо Победы в наших сердцах!". В программу вошли митинг-реквием и возложение цветов у монумента "Зенитная установка", концерт, работа "полевой кухни".

В Сормовском парке концертная программа состоится с 12:00 до 18:00.

В парке 1 Мая с 12:00 -пройдет концерт лауреатов патриотической песни, песни военных лет под баян, просмотр художественных фильмов и кинохроники на экране, выступления эстрадных коллективов.

Концерты состоятся также в парке "Светлоярский" праздничная программа запланирована с 13:00 до 16:00, в парке "Дубки" - с 12:15 до 16:00.

Ранее сообщалось, что праздничная подсветка украсит Нижегородский кремль в День Победы.

Напомним, в этом году Парад Победы в Нижнем Новгороде вернется на площадь Минина и Пожарского. Здесь вечером 9 мая пройдет бесплатный праздничный концерт "Песни Победы" коллективов "Хор Турецкого" и SOPRANO.

При этом "Бессмертный полк" в Нижегородской области 9 мая состоится в новом формате.

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Теги:
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