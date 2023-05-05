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Общество

Более 450 образовательных и спортивных учреждений Нижегородской области участвуют в кинопроекте "Герои войны - Герои спорта"

08 мая 2023 14:48  [70] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В образовательных и спортивных учреждениях Нижегородской области проходят показы фильмов о спортсменах – героях Великой Отечественной войны. Кинопроект "Герои войны - Герои спорта" реализуется региональным отделением "Единой России". Более 450 нижегородских соцучреждений решили принять участие в патриотической акции.

В программе шесть фильмов: "Анатолий Зимин. Учитель бега", "Король ринга. Николай Королев", "Блокадный футбол", "Любовь под грифом секретно", "С мячом в Британию", "Одиннадцать молчаливых мужчин".

К примеру, показы уже прошли в школах городского округа город Арзамас.

Ученики основной школы "Сельхозтехника" в рабочем поселке Выездное посмотрели фильм "Король ринга. Николай Королев" о жизни абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

"Документальный фильм "Король ринга. Николай Королев" рассказывает о человеке, который является ярким примером того, как надо любить свою Родину, а если нужно, не раздумывая, встать на ее защиту. Победы Николая Королева - это не только победы на ринге, но и поступки в жизни, на фронте. Фильм помогает помнить нелегкое военное время и его героев", - поделилась впечатлениями ученица 8-го класса Арина Терешкина.

Картина повествует об уникальном спортсмене-боксере, который стал королем советского ринга в 19 лет. Во время войны особая тактика и молниеносная реакция помогали ему выжить и бить врага.

"Фильм дети смотрели с большим интересом. Он учит любви к Родине, патриотизму, мужеству, выдержке, стойкости. Ученикам запомнилась фраза Николая Королева "Все-таки не зря занимался спортом". Спортивная жизнь и характер во многом способствовали его решительным отважным действиям на поле боя.  Поучительная лента, полезная для просмотра подрастающему поколению", - рассказала учитель истории основной школы "Сельхозтехники" Ольга Рябова.

А ученикам Березовской средней школы показали киноленту "Блокадный футбол" про сыгранный весной 1942 года матч между командами "Ленинградского металлического завода" и "Динамо". Фильм основан на реальных событиях. В 1942 году в осажденном Ленинграде, где каждый день люди гибли от голода и обстрелов, было решено провести футбольный матч. Спортсмены были истощены от голода, в перерывах даже отказывались садиться, опасаясь, что не смогут подняться. Но они доказали, что город жив и будет жить. Создатели фильма по крупицам изучали историю, воссоздать матч помогли потомки футболистов, поделившиеся воспоминаниями о своих отцах.

"Эти фильмы никого не оставляют равнодушными, ни детей, ни педагогов! В основе каждого лежат истории спортсменов, героев, проявляющих самоотверженность и преданность своим идеалам. Просматривая именно такие киноленты, мы воспитываем в подрастающем поколении честь, дружбу, взаимовыручку, чувства справедливости, долга и, конечно, патриотизма", - отметил секретарь Арзамасского отделения партии "Единая Россия" Евгений Горшков.

Всероссийский кинопроект "Герои войны-Герои спорта" стартовал в рамках нового направления "Фестиваль спортивного кино" партийного проекта "Детский спорт". В рамках проекта в образовательных организациях, спортивных школах, ФОКах, досуговых центрах, штабах общественной поддержки "Единой России" проходят бесплатные кинопоказы художественных и документальных фильмов о советских спортсменах-участниках и героях Великой Отечественной войны.

Патриотический проект реализуется при поддержке Минспорта России, федерального проекта "Спорт - норма жизни", Международного фестиваля спортивного кино "KRASNOGORSKI", спортивной платформы Фонда Росконгресс - "РК-Спорт", Всероссийской федерации школьного спорта, Продюсерского центра "Динамо", Музея Победы и Кинотеатра "Поклонка".

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