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Общество

Граффити с портретом участницы войны Евгении Нечаевой появилось на улице Льва Толстого в Нижнем Новгороде

09 мая 2023 16:08  [107] Общество
Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”

Накануне Дня Победы в Нижнем Новгороде на улице Льва Толстого состоялось торжественное открытие арт-объекта с изображением участницы Великой Отечественной войны Евгении Николаевны Нечаевой. Портрет стал юбилейным, сотым, созданным в рамках проекта "Образ Победы".

Инициатором проекта выступает НРО ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке Фонда президентских грантов.

Евгения Николаевна ушла на фронт в 16 лет, с детства профессионально занималась стрельбой, поэтому ее распределили в стрелковый полк, где она была единственной девушкой. Участвовала в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии, получила два серьезных ранения.

"Очень красивый портрет, буду смотреть на него прямо из своего окошка! Особенно горжусь тем, что это инициатива молодежи. Это значит, что ребята помнят своих героев, гордятся подвигами прошлого. Нам, ветеранам, такое внимание очень приятно", - поделилась Евгения Николаевна.

Волонтеры Победы подготовили для ветерана, которая лично присутствовала на открытии граффити, небольшой концерт с исполнением военных песен под звуки гармони. На встречу с Евгенией Николаевной пришли и соседи, которые поздравили ее с праздником и поблагодарили за мирное небо над головой, а добровольцы вручили цветы и подарки.

"Молодые люди знают об основных исторических событиях, но мало слышали о героях прошлого. А ведь те, кто вершил историю, живут с нами по соседству. Для нас большая честь в этот предпраздничный день открыть арт-объект с портретом Евгении Николаевны - это  гордость не только для сормовичей, но и для всех жителей Нижнего Новгорода", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Напомним, целью проекта "Образ Победы" является сохранение исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне посредством создания граффити патриотической направленности, выражение народной благодарности героям.

По словам организаторов, в течение мая планируется открыть еще 20 арт-объектов, посвященных нижегородцам-участникам Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что нижегородские фронтовики получают поздравления в рамках акции "Звонок ветерану". Нижегородские волонтеры накануне 9 мая провели в регионе акцию "Парад у дома ветерана".

Справка

Евгения Николаевна Нечаева - ветеран Великой Отечественной войны. Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, награждена более чем 25 медалями. Участница двух Парадов Победы на Красной площади. В годы войны Евгения Николаевна была снайпером, служила в 217-м стрелковом полку II Украинского фронта, в составе которого прошла весь путь до победы. Войну снайпер Нечаева закончила в Чехословакии, а потом вернулась в родной Харьков. Там она встретила своего будущего мужа, с которым позже переехала в Горький, воспитала двоих сыновей. В 1983 году Евгения Николаевна организовала в г. Горьком "Клуб ветеранов".

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Теги:
Ветераны граффити День Победы
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