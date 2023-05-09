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Общество

Нижегородцы увидят на стенах Кремля инсталляцию о жизни региона в годы Великой Отечественной войны

09 мая 2023 20:50  [84] Общество
Нижегородцы увидят на стенах Кремля инсталляцию о жизни региона в годы Великой Отечественной войны

Нижегородцы увидят на стенах Кремля инсталляцию о жизни региона в годы Великой Отечественной войны

Нижегородцы и гости города увидят на стенах Кремля инсталляцию о жизни региона в годы Великой Отечественной войны, сообщают организаторы, отметив, что световая аудиовизуальная инсталляция будет транслироваться с 20.00 9 мая до 02.00 10 мая.

От Тайницкой до Северной башни Нижегородского кремля можно будет увидеть световые картины с портретами героев-нижегородцев, павших в 1941-1945 годы; триптих о Великой Отечественной и Второй мировой войне с изображением известных памятников; изображение техники, сошедшей с конвейеров горьковских заводов в годы войны.

Отметим, что инсталляция отражает подвиг горьковчан во время Великой Отечественной войны, в память о котором Нижнему Новгороду был присвоен статус Города трудовой доблести.

В финале инсталляции на стенах Кремля появится изображение салюта Победы в Горьком, а также ордена Победы и Георгиевской ленты, символизирующих победу над фашизмом.

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Теги:
9 мая День Победы Кремль
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