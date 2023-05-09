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Общество

Уроки финансовой грамотности для студентов и школьников проходят в Нижегородской области

11 мая 2023 13:19  [37] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородские депутаты всех уровней проводят занятия для школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений в рамках проекта "Уроки финансовой грамотности с Единой Россией". Слушателям рассказывают о бюджетном процессе, инициативном бюджетировании, что такое финансовый самоменеджмент, как правильно управлять средствами и о многом другом. Уроки организованы Штабом общественной поддержки.

Для студентов первых курсов Арзамасского коммерческо-технического техникума урок по финансовой грамотности провел депутат Государственной Думы Евгений Лебедев. Он рассказал студентам, как формируется главный финансовый документ региона – бюджет, на что идет большая часть его расходной части. Речь зашла и о социальных, инфраструктурных проектах, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях. Также студенты узнали много новой и нужной информации, проанализировали простые шаги к финансовой независимости и благополучию, задали интересующие их вопросы.

"Современной молодежи нужно быть финансово грамотной, чтобы уметь планировать свои личные финансы, грамотно общаться с представителями банков и налоговой инспекции. А тем, кто всерьез думает заняться бизнесом, освоить профессию бухгалтера или финансиста, такие знания жизненно необходимы. Поделился с молодежью собственным многолетним опытом работы на Борском стекольном заводе. Рассказал, как функционирует предприятие, как важен грамотный маркетинг, как оптимизировать налогообложение, какую роль в работе экономики играют банки. Ребята живо интересовались, задавали много вопросов. Говорили и о том, как законы, принимаемые депутатами разных уровней, влияют на финансовое состояние отраслей, предприятий, граждан. Очень важно, чтобы молодежь разбиралась в этой теме. Надеюсь, что помог глубже усвоить финансовые знания, которые помогут им в жизни и карьере", - сказал Евгений Лебедев.

По словам секретаря местного отделения "Единой России" городского округа, директора Арзамасского коммерческо-технического техникума Евгения Горшкова, уроки финансовой грамотности, безусловно, нужная и полезная инициатива.

"Вдвойне важно, что депутаты с таким колоссальным опытом и авторитетом подключаются к ней. Одним из главных вопросов ребят был о том, "как сберечь объекты благоустройства?" и сохранить при этом бюджет муниципалитета. Ценно, что ребят это волнует, что они переживают за обновленную инфраструктуру города в рамках инициативного бюджетирования", - отметил он.

О том, что такое финансовая грамотность и почему она так важна в современном мире, студентам-первокурсникам колледжа дзержинского филиала РАНХиГС рассказал депутат областного Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

"С каждым годом развиваются цифровые технологии, соответственно усложняются финансовые продукты, появляются новые услуги, и подрастающему поколению необходимо быть финансово грамотными, воспитывать навык и привычку контролировать свои финансы, - уверен Александр Парамонов. - И конечно, порадовала заинтересованность ребят о своем будущем – много поступило вопросов о том, как продолжить обучение в Академии, стать профессионалами и в дальнейшем быть финансово стабильными".

На встрече студенты также получили рекомендации, которые можно применить на практике, обсудили с депутатом, какими компетенциями должен обладать финансово грамотный человек и как не попасться на уловки мошенников.

Краснобаковские депутаты провели открытые уроки финансовой грамотности для учащихся школ округа и лесного колледжа.

"Реализация проекта "Уроки финансовой грамотности с Единой Россией" способствует появлению у подростков интереса к финансово-бюджетной сфере. На конкретных примерах они учились правильно рассчитывать и управлять семейным бюджетом. Радует, что их интересуют не только собственные средства, спрашивают, как функционируют бюджетная и налоговая системы страны, про формирования бюджетов разных уровней, роль законодательных органов власти в этом процессе", - отметил председатель Совета депутатов Краснобаковского муниципального округа Евгений Малышев.

Образовательный проект "Уроки финансовой грамотности с Единой Россией" реализуется по направлению "Экономика развития" народной программы партии совместно с Минфином. Проведение мероприятий планируется в течение 2023 года.

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Теги:
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