Озеро Тосканка в Павловском районе начало восстанавливаться после обмеления Общество

Фото: Наталья Малюгина

Озеро Тосканка в Павловском районе начало восстанавливаться после обмеления. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Напомним, сейчас на реке Кишма проводится ремонт плотины, что необходимо для дальнейшего проведения работ по расчистке озера Тосканка вблизи Ворсмы.

Сейчас озеро является водохранилищем, расположенным в русле реки Кишмы, а уровень воды регулируется при помощи плотины.

При ремонте плотины в качестве временного заграждения были установлены мешки с песком и щебнем, которые месяц назад смыло с началом половодья, что привело к обмелению озера.

Как заявляют специалисты, озеро и ранее уже полностью спускалось, что позволяло избавиться от грязи в водоеме. Невосполнимого вреда это не несет, а уровень воды должен подняться за счет естественного притока реки Кишма и подземных источников.

В настоящее время уровень воды уже заметно поднялся. Также убраны строительные материалы, ранее смытые течением.