ЛДПР проводит масштабную проверку школьного питания Общество

На питание школьников из бюджета страны выделяются большие деньги. За качеством еды для юных россиян просил следить лично президент Владимир Путин. Однако всё чаще от родителей из разных регионов поступают жалобы на низкокачественные продукты, из которых готовят пищу в школах.

Депутаты ЛДПР по всей стране начали проверку в учебных заведениях. Главные вопросы: как соблюдены меры безопасности и нормы гигиены, качество продуктов и насколько меню соответствует потребностям подрастающего поколения. Представители партии во всех регионах России каждую неделю будут проводить рейды по контролю питания, чтобы выяснить, что готовят для наших детей в школах.

В Нижегородской области проверка уже стартовала. Сегодня депутат городской Думы фракции ЛДПР Николай Чернышов совместно с партийным десантом провёл первый в нашем регионе рейд. Представитель партии оценил организацию питания для учеников в школе №34 Приокского района Нижнего Новгорода.

"Пообщался с персоналом, понаблюдал за процессом работы. Школьная столовая оборудована по последнему слову техники. Зона приготовления пищи разделена на цеха и даже есть отдельное помещение для раздачи блюд. Хочется отметить, что особенно тщательно следят за чистотой. Все санитарно-гигиенические нормы соблюдены, в помещениях и на рабочих поверхностях порядок. Меню для школьников очень разнообразное и интересное. Итогом сегодняшнего визита остался доволен, но проблема действительно актуальная, мамы и папы со всей страны беспокоятся о том, как и чем кормят их детей, поэтому рейды по школам нашей области будут продолжаться и дальше. В них примут участие депутаты Законодательного Собрания и городской Думы от ЛДПР. Экономить на питании детей ни в коем случае нельзя!" - отметил депутат городской Думы фракции ЛДПР Николай Чернышов.

"Мы стараемся сделать питание для учащихся нашей школы не просто качественным, но и интересным. В интерьере столовой самые яркие краски и познавательные таблички на тему космоса. У нас более 500 вариантов завтраков и обедов для школьников. Кроме того, в планах организации осуществить проект "Школьный ресторан" где старшеклассники могли бы комфортно посидеть и поесть в перерыве между занятиями", - рассказал директор школы № 34 Илья Сутырин.