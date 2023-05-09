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Общество

ДОМ.РФ выставил на продажу земельный участок площадью 1,3 га в Борском районе

12 мая 2023 11:56  [88] Общество

Фото: ДОМ,РФ

ДОМ.РФ выставил на продажу земельный участок площадью 1,3 га в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Согласно информации, на участке располагается недострой площадью 500,4 кв. м, здание площадью 14,6 кв. м и парковка площадью 0,24 га.

Отмечается, что площадка пригодна для коммерческого строительства.

Участок находится на территории промышленного района "Ситники-1" и прилегает к трассе 22Р-0159 "Нижний Новгород–Шахунья–Киров".

Подать заявку на участие в торгах можно до 19 июня, итоге будут подведены 23 июня. Начальная цена лота составляет 5,43 млн рублей.

Ранее сообщалось, что площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги.

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Теги:
Борский г.о. Земля торги
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