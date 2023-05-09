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ДОМ.РФ выставил на продажу земельный участок площадью 1,3 га в Борском районе. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Согласно информации, на участке располагается недострой площадью 500,4 кв. м, здание площадью 14,6 кв. м и парковка площадью 0,24 га.
Отмечается, что площадка пригодна для коммерческого строительства.
Участок находится на территории промышленного района "Ситники-1" и прилегает к трассе 22Р-0159 "Нижний Новгород–Шахунья–Киров".
Подать заявку на участие в торгах можно до 19 июня, итоге будут подведены 23 июня. Начальная цена лота составляет 5,43 млн рублей.
Ранее сообщалось, что площадка КРТ в районе улицы Правды в Нижнем Новгороде выставлена на торги.
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