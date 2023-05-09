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Общество

Детский сад на улице Молитовской будет открыт к 1 сентября

12 мая 2023 14:24  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Детский сад на улице Молитовской будет открыт к 1 сентября. Об этом стало известно во время прямого эфира главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева в соцсетях.

Согласно информации, здание уже введено в эксплуатацию.

В настоящее время детский сад завершает получение лицензии на ведение образовательной деятельности. Планируется, что этот процесс завершится в конце мая.

Сейчас в детсад завершается постановка мебели. Учреждение откроет свои двери для детей к 1 сентября текущего года.

Напомним, осенью 2020 года с компанией "Техлайн" был заключен контракт на выполнение работ по строительству детского дошкольного учреждения на 120 мест на улице Молитовской.

Общая стоимость контракта составила почти 130 млн рублей. Подрядчик должен был сдать объект до сентября 2021 года.

Уже по ходу строительств стало понятно, что застройщик в сроки сдачи не укладывается, и ООО "Техлайн" оштрафовали за срыв сроков строительства.

В установленный срок здание садика было готово только на 29%, в связи с чем в сентябре 2021 года МКУ "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода" приняло решение о расторжении соглашения в одностороннем порядке.

В августе 2022 года на подрядчика было заведено уголовное дело о мошенничестве.

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Теги:
Детсады Строительство
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