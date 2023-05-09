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Общество

Юрий Шалабаев поручил обустроить новый тротуар на улице Рябцева после разлива местного водоема

12 мая 2023 16:09  [116] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил обустроить новый тротуар на улице Рябцева в Московском районе после разлива местного водоема. Такое поручение мэр дал после личного осмотра территории.

Как подчеркнул глава города, раньше данный водоем никогда не разливался, однако в этом году вода затопила дорогу, которая соединяет ул. Рябцева с Московским шоссе.

Юрий Шалабаев отметил, что оставлять ситуацию в таком виде муниципалитет не намерен. К решению вопроса уже подключились специалисты инженерной защиты, добавил он. Планируется установка водопропускных труб, а также поднятие уровня дороги.

Во время посещения Московского района мэр проверил улицы Лесохимиков, Рябцева, Чаадаева, пр. Героев.: именно по этим адресам ранее были зафиксированы сигналы от местных жителей о проблемах.

В частности, проезд между домами №№ 5 и 9 на ул. Рябцева решено включить в список дорог по ямочному ремонту. Кроме того, АТИ подключиться к решению вопроса с вывозом мусора с территории, управляемой местным ДУКом.

На одной из главных районных территорий, пр. Героев, было решено провести ремонт тротуара с обустройством велодорожки, а также посадить вдоль магистрали кустарники. Мэр отметил, что в настоящее время муниципалитет активно развивает велодорожную сеть в городе.

Кроме того, в ходе осмотра района было дано поручение убрать мусор по ул. Мечникова.

Ранее сообщалось, что почти 100 тысяч кубометров мусора вывезли из Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству, который продлится с 5 апреля по 15 мая.


 

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Теги:
Московский район Юрий Шалабаев
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