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Общество

Педагогические вузы начнут оказывать соцподдержку студентам из семей бойцов СВО

12 мая 2023 19:41  [57] Общество

Минпросвещения подговил рекомендации российским педагогическим вузам по разработке мер социальной поддержки для студентов, которые являются членами семей участников СВО. Об этом сообщил телеканал "360".

В качестве помощи для таких студентов могут применяться ежемесячные и единовременные выплаты, предоставление жилья в общежитии в первоочередном порядке, освобождение или снижение платы за комнату в общежитии, ежегодная компенсацию проезда до вуза для иногородних студентов.

Кроме того, для таких студентов могут снизить стоимость платных образовательных услуг, в том числе предоставить рассрочку на внесение платы по договору.

Для детей участников СВО рекомендуют предоставлять бесплатное обучение на подготовительном отделении педвуза, а также бесплатное получение второго среднего профессионального образования, если в учебном заведении есть такие программы.

Также Минпросвещения рекомендует вузам оказывать помощь в заключении договоров о целевом обучении и подумать над мерами по содействию в трудоустройстве. Есть пункт и об организации для для студентов психологической помощи.

В ведомстве добавили, что педвузы могут инициировать и другие меры социальной поддержки.

Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесли на рассмотрение проект закона об упрощенном порядке зачисления в вузы участников специальной военной операции.

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Теги:
Вузы Образование СВО
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