Педагогические вузы начнут оказывать соцподдержку студентам из семей бойцов СВО

Минпросвещения подговил рекомендации российским педагогическим вузам по разработке мер социальной поддержки для студентов, которые являются членами семей участников СВО. Об этом сообщил телеканал "360".
В качестве помощи для таких студентов могут применяться ежемесячные и единовременные выплаты, предоставление жилья в общежитии в первоочередном порядке, освобождение или снижение платы за комнату в общежитии, ежегодная компенсацию проезда до вуза для иногородних студентов.
Кроме того, для таких студентов могут снизить стоимость платных образовательных услуг, в том числе предоставить рассрочку на внесение платы по договору.
Для детей участников СВО рекомендуют предоставлять бесплатное обучение на подготовительном отделении педвуза, а также бесплатное получение второго среднего профессионального образования, если в учебном заведении есть такие программы.
Также Минпросвещения рекомендует вузам оказывать помощь в заключении договоров о целевом обучении и подумать над мерами по содействию в трудоустройстве. Есть пункт и об организации для для студентов психологической помощи.
В ведомстве добавили, что педвузы могут инициировать и другие меры социальной поддержки.
Ранее сообщалось, что в Госдуму РФ внесли на рассмотрение проект закона об упрощенном порядке зачисления в вузы участников специальной военной операции.
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