Спортивно-патриотическая игра "Один день в армии" пройдёт в Автозаводском районе 17 мая

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 мая состоится ежегодная спортивно-патриотическая игра для юношей "Один день в армии". Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.
Мероприятие стартует в 13:00 в парке им. 777-летия города Нижнего Новгорода.
Участники будут преодолевать полосу препятствий и соревноваться в боевом развёртывании пожарного рукава, попробуют силы в рафтинге и сразятся в скоростной чистке картофеля.
Причём награждаться будут не только победители, но и болельщики. Для них будут организованы активности: волейбол и перетягивание каната. Кроме того, все желающие смогут написать письмо солдату.
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