Спортивно-патриотическая игра "Один день в армии" пройдёт в Автозаводском районе 17 мая Общество

Фото: предоставлено организаторами

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 17 мая состоится ежегодная спортивно-патриотическая игра для юношей "Один день в армии". Об этом сообщили в пресс-службе райадминистрации.

Мероприятие стартует в 13:00 в парке им. 777-летия города Нижнего Новгорода.

Участники будут преодолевать полосу препятствий и соревноваться в боевом развёртывании пожарного рукава, попробуют силы в рафтинге и сразятся в скоростной чистке картофеля.

Причём награждаться будут не только победители, но и болельщики. Для них будут организованы активности: волейбол и перетягивание каната. Кроме того, все желающие смогут написать письмо солдату.