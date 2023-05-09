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Бизнес

Росбанк провел анализ изменений трат нижегородцев за время майских праздников

16 мая 2023 12:27  [60] Бизнес

В Росбанке рассказали, как изменились траты нижегородцев в майские праздники.

Как оказалось, в майские праздники клиенты Росбанка активно путешествовали, ходили в музеи и смотрели кино.

Траты клиентов с 1 по 10 мая включительно в 2021, 2022 и в 2023 году (сравнение). 

Наиболее популярные категории, как обычно, остались стабильными: траты в супермаркетах и магазинах продуктов составили 30,6% от всех трат клиентов.

Товары для дома – следующая по популярности категория, где клиенты оставили 5,34% всех своих трат.

АЗС, магазины одежды, фастфуд также остались в ТОПе, на каждую из этих категория приходится примерно по 5% от всех суммарных трат клиентов. 

Директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде Татьяна Ермакова отметила, что 5 мая был самым популярным днём для совершения транзакций за прошедшие майские праздники. В этот день было совершено на ~15% транзакций больше, чем в среднем в эти праздники. 80% POS активных клиентов в этот предпраздничный день совершили покупку в супермаркете, 27% оплачивали заказ в ресторане/фастфуде, почти 11% клиентов совершили транзакцию в алкомаркете.  

Больше всего в 2023 году по отношению к 2022 в майские праздники увеличился средний чек в таких категориях как: платные дороги (+56%),  цифровые товары (+47%), искусство (+ 44.5%), кино (+30.5%), благотворительность (+36%), категории, связанные с туризмом: туристические агентства (+32.77%), ж/д транспорт (+23%), отели (+12%). 

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Теги:
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