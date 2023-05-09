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Бизнес

МегаФон обеспечил полное покрытие трассы М-7 "Волга"

16 мая 2023 15:15  [68] Бизнес

Федеральная автодорога проходит от Москвы до Уфы через Владимир, Нижний Новгород и Казань. Теперь на каждом из 1828 км магистрали абоненты МегаФона могут звонить и общаться со своими близкими. На большей части трассы доступен и мобильный интернет.

М-7 "Волга" является четвертой по протяженности и одной из самых загруженных федеральных автодорог страны, поскольку связывает Москву с ближайшим к ней городом-миллионником Нижним Новгородом и столицами трех республик: Чувашии, Татарстана и Башкортостана. 

Как следует из исследования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) на трассе М-7 "Волга" оператор обеспечил покрытие сети на 100%. Исследование основано на результатах расчетов зон обслуживания базовых станций стандартов GSM-900/1800 и IMT-2000/UMTS. В целом по всем 32 федеральным трассам лидером является МегаФон. Полное покрытие трассы оператор осуществил благодаря постоянному развитию сети. 

"Благодаря постоянной и непрекращающейся модернизации технической инфраструктуры в Нижегородской области, департамент развития сети анализирует и выделяет приоритетные локации для улучшения, последней из таких стала базовая станция в поселке Буревестник Богородского района Нижегородской области, где специалисты подключили новый диапазон частот LTE 2100. Это на 20% ускорило мобильный интернет на части федеральной трассы М-7.  Нижегородцы, гости нашего региона и те, кто едет транзитом, на всем протяжении трассы могут не только звонить родным и близким, но и активно пользоваться навигатором, слушать онлайн-радио, использовать любые цифровые ресурсы на скорости 4G", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Специалисты оператора этой весной сработали на опережение и провели работы по улучшению связи на нижегородском участке будущей федеральной трассы М-12. Ожидается, что новая дорога между Москвой и Казанью будет запущена к концу этого года, но около 20 базовых станций в Арзамасском районе Нижегородской области уже модернизированы, что повысило скорость мобильного интернета на 25%.

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