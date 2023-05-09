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Общество

Почти 135 тысяч человек приняли участие в месячнике по благоустройству в Нижнем Новгороде

16 мая 2023 17:11  [43] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 135 тысяч человек приняли участие в месячнике по благоустройству в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте благоустройства администрации города.

Напомним, месячник по благоустройству в Нижнем Новгороде прошел с 5 апреля по 15 мая.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что неравнодушные нижегородцы помогли сделать город уютным и комфортным для прогулок и летнего отдыха.

За время месячника из Нижнего Новгорода было вывезено почти 120 тысяч кубометров мусора, в том числе 11 тысяч кубометров мусора - с территорий кладбищ и мемориалов.

Также коммунальщики отремонтировали 397 детских и 49 спортивных площадок, привели в порядок 451 контейнерную площадку, установили более 400 урн и высадили 500 деревьев.

Кроме того, во всех районах города был выполнен ямочный ремонт дорог на территории почти 60 тыс кв.м.

Ранее сообщалось, что почти 45 тысяч горожан вышли на общегородской субботник в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Городское хозяйство
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