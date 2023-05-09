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Культура и отдых

Ростовский драмтеатр им. М. Горького даст гастроли в Нижнем Новгороде 30 и 31 мая

17 мая 2023 11:51  [162] Культура и отдых

Фото: Ростовский драмтеатр

В Нижний Новгород с гастрольными спектаклями приедет Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького - один из старейших драмтеатров на юге России. Гастрольный тур приурочен к 160-летию театра.

Как рассказали в театре, в гастрольный репертуар включены одни из самых любимых зрителями спектаклей.

Так, 30 мая нижегородцы смогут увидеть "Женитьбу" Николая Гоголя (12+) в постановке народного артиста РФ Сергея Арцыбашева. Отмечается, что эта трогательная комедия с живым исполнением русских романсов давно завоевала любовь публики. Спектакль считается одной из лучших постановок репертуара Ростовской драмы. "Шутливый, ироничный, залихватский, он в то же время наполнен щемящим лиризмом и оставляет невероятно нежное, тёплое впечатление", - отметили в пресс-службе драмтеатра.

31 мая будет представлена лирическая комедия по рассказам Василия Шукшина "Заходите, раз пришли" (12+) - премьера нынешнего театрального сезона, с первых показов полюбившаяся зрителям и высоко оцененная театральной общественностью. Замечательные шукшинские сюжеты - с их неповторимым колоритом, тонким народным юмором, искренностью и удивительными добротой и жизненной мудростью - в исполнении исключительного актёрского ансамбля возвращают зрителя в далёкое счастливое детство.

Кроме того, дончане привезут музыкальную сказку "Бал для Золушки" (0+) — оригинальную вариацию классической сказки с поучительным сюжетом, обаятельными персонажами, волшебной атмосферой, увлекающими и детей, и взрослых. Спектакль состоится 30 мая.

Гастроли Ростовской драмы в Нижнем Новгороде пройдут на сцене Дворца культуры Автозавода. Билеты на спектакли можно приобрести на сайтах билетных операторов Яндекс.Афиша и Кассир.ру.

СПРАВКА:

В 2016 году Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького был удостоен Премии Правительства РФ им. Фёдора Волкова "за вклад в развитие театрального искусства". С 1994 года театр организует в Ростове-на-Дону Всероссийский фестиваль "Русская комедия", гостями которого стали более 50 театральных коллективов со всей России и из ближнего зарубежья.

В историю Ростовской драмы вписаны имена многих выдающихся театральных деятелей нашей страны – от Михаила Щепкина, Николая Синельникова, Александра Таирова, Юрия Завадского, Ростислава Плятта – до Юрия Ерёмина, Николая Сорокина, Михаила Бушнова и Игоря Богодуха.

Театр известен и своим уникальным зданием, построенном в начале 1930-х годов по проекту выдающихся советских архитекторов Владимира Щуко и Владимира Гельфрейха. Театр Горького – признанный памятник мировой архитектуры, "жемчужина" конструктивизма.

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Теги:
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