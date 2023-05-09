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Общество

"Звездочка" и "Гумконвой" встретились с нижегородской молодежью

17 мая 2023 11:48  [114] Общество
Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

В Штабе общественной поддержки прошла встреча нижегородской молодежи с ополченкой Донбасса Анной Лисовенко (позывной "Звездочка"). Среди участников – молодогвардейцы и представители национально-культурной Автономии татар Нижегородской области.

Анна Лисовенко – жительница Донбасса, известная своей давней добровольческой деятельностью по оказанию помощи защитникам народных республик, находящимся на передовой. Как рассказала "Звездочка", на момент начала конфликта, в 2014 году, ей было только 14 лет. 

"В 2017 году, окончив школу, я вступила в общественное военно-патриотическое движение "Молодая гвардия Донбасса" и с этого дня начала развозить по городам и селам региона гуманитарную помощь, помогать раненым бойцам и находить так называемые "семьи-потеряшки" на Донбассе. Не раз принимала участие в боевых действиях, в том числе на передовых позициях", - рассказала она.

Вместе с Анной на встречу пришел и ветеран боевых действий Тахир Мухамятов (позывной "Гумконвой"). С начала СВО при его личном участии было отправлено на Донбасс более 80 конвоев с гуманитарной помощью.

По словам участников, встреча оказалась очень интересной и душевной. 

"В Великую Отечественную войну защищали родную страну не только мужчины. И сегодня в зоне СВО, на передовой находятся русские девушки, женщины такие же отважные, как и "Звездочка". На них надо равняться, - отметил по итогам встречи активист "Молодой Гвардии Единой России" Александр Денисов. - Буквально неделю назад сам вернулся с освобожденных территорий, куда ездил с гуманитарной миссией вместе со своими друзьями-молодогвардейцами. Помогали там беженцам в пунктах временного размещения. Обязательно вернемся туда еще – ведь любая помощь и поддержка там сейчас крайне необходима".

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам и тем, кто остался на освобожденных территориях.

Региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в постоянном режиме ведет отправку грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения. С февраля прошлого года депутаты, активисты вместе с партнерами отправили сотни тонн необходимых вещей, спецоборудования, медикаментов, продуктов.

 

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Теги:
Единая Россия СВО
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