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Политика

Алексей Боровский: "За время работы Владимира Тужилина в ГУАДе налажено эффективное взаимодействие с муниципалитетами"

17 мая 2023 16:56  [89] Политика

"За время работы Владимира Тужилина в ГУАДе налажено эффективное взаимодействие с муниципалитетами в вопросах реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Борском округе эффективно реализуются планы по капитальному ремонту дорожного полотна, ежегодно округ получает порядка 40-50 км новых дорог. Реконструкция проводится комплексно, с заменой автобусных павильонов. На нашей территории их было установлено около 100 штук.

Владимир Геннадьевич всегда держал на личном контроле вопросы, связанные с эксплуатацией автомобильных дорог и безопасностью дорожного движения. Количество негативных обращений по вопросам состояния региональных автодорог от жителей в нашем округе значительно сократилось.

Владимир Тужилин последовательно реализовывал планы губернатора и правительства Нижегородской  области по обеспечению региона качественными дорогами, в том числе к сельским населенным пунктам. Хорошим примером является дорога от села Останкино до Больших Орлов. Большой объем работ выполнен и на дорогах к поселку Памяти Парижской Коммуны и села Ивановское. Утвержденные долгосрочные планы позволят и дальше  обеспечивать качественными дорогами отдаленные населенные пункты. Искренне благодарю Владимира Геннадьевича за совместную работу, успехов ему на новом посту", - отметил глава администрации г.о.г. Бор Алексей Боровский.

Напомним, бывший начальник Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Владимир Тужилин назначен и.о. министра транспорта и дорог ДНР.

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Теги:
ДНР Дороги
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