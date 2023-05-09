Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Схему сети ливнёвок на 2026-2036 годы разработают в Нижнем Новгороде
Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Банк России выпустил 10-рублевую монету "Нижний Новгород"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 мая 2023 10:37  [7] Новые автобусы появятся на маршрутах Т-24 т Т-97 в Нижнем Новгороде
18 мая 2023 10:26  [52] Временная дорога у стройплощадки метро на площади Сенной будет закрыта с 19 мая
18 мая 2023 09:59  [91] Юрий Шалабаев: "Сегодня особенный день для всех любителей культуры и истории"
18 мая 2023 09:45  [100] Свет и ГВС частично отключили в шести районах Нижнего Новгорода 18 мая
18 мая 2023 09:24  [85] Евгений Люлин: "Нижегородская область по праву гордится своими музеями"
17 мая 2023 18:58  [370] Фонд развития территорий достроил дом №23 в нижегородском ЖК "Новинки Smart City"
17 мая 2023 18:43  [309] Жители Автозаводского и Ленинского районов были обеспечены надёжным теплоснабжением: "Волгаэнерго" подвела итоги отопительного сезона
17 мая 2023 18:24  [399] Движение транспорта в двух районах Нижнего Новгорода ограничат 20 и 21 мая из-за забега "Беги, герой!"
17 мая 2023 18:12  [316] Глава Сормовского района Светлана Горбунова проверила работы по благоустройству
17 мая 2023 17:43  [290] Эксперты рассказали, как избежать покупки опасных продуктов на рынках
Общество

Юрий Шалабаев: "Сегодня особенный день для всех любителей культуры и истории"

18 мая 2023 09:59  [91] Общество
Юрий Шалабаев

Юрий Шалабаев

Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. Глапа Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил своё поздравление с этим праздником.

"Сегодня Международный день музеев - особенный день для всех любителей культуры и истории, ведь именно в музеях мы можем окунуться в прошлое и узнать о нашем городе много интересного и полезного, полюбоваться красотой изобразительного искусства, удивиться таланту и восхититься патриотизмом наших соотечественников", - отметил мэр.

"В Нижнем Новгороде более 50 музеев и галерей, в том числе муниципальных, это важная часть городского сообщества, центры образования и просвещения. Их уникальные коллекции помогают нам хранить наше наследие: не только произведения искусства и предметы быта, но и духовный вклад в историю города великих личностей, таких как М.Горький, Н.А. Добролюбов, А.Д.Сахаров. Хочу поблагодарить всех научных сотрудников, экскурсоводов, музейных смотрителей, хранителей фондов и других специалистов за их труд и преданность своей работе", - сказал Юрий Шалабаев.

"Призываю всех нижегородцев найти время и выбраться с семьёй в наши музеи. Тем более, что в ближайшую субботу, 20 мая, почти все экспозиции работают бесплатно и открыты допоздна в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев". В программе собрано все самое интересное и удивительное: мастер-классы в Домике Каширина и музее "Микула", экскурсия на самокатах и иммерсивный спектакль в Музей-квартире А.М.Горького, лекция по ядерной физике в Музее А.Д.Сахарова и возможность сфотографироваться с экспонатами выставки оружия в Парке Победы. А у Кладовой башни Нижегородского Кремля состоится праздничная программа", - напомнил градоначальник.

"Конечно, за один вечер везде не успеть, но в любой день в нижегородских музеях можно провести время интересно и познавательно, привить своим детям любовь к нашему городу и стране, открыть для них удивительный мир знаний и красоты. С праздником!" - добавил в заключение Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Праздники Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph