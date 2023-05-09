Юрий Шалабаев: "Сегодня особенный день для всех любителей культуры и истории" Общество

Юрий Шалабаев

Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. Глапа Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил своё поздравление с этим праздником.

"Сегодня Международный день музеев - особенный день для всех любителей культуры и истории, ведь именно в музеях мы можем окунуться в прошлое и узнать о нашем городе много интересного и полезного, полюбоваться красотой изобразительного искусства, удивиться таланту и восхититься патриотизмом наших соотечественников", - отметил мэр.

"В Нижнем Новгороде более 50 музеев и галерей, в том числе муниципальных, это важная часть городского сообщества, центры образования и просвещения. Их уникальные коллекции помогают нам хранить наше наследие: не только произведения искусства и предметы быта, но и духовный вклад в историю города великих личностей, таких как М.Горький, Н.А. Добролюбов, А.Д.Сахаров. Хочу поблагодарить всех научных сотрудников, экскурсоводов, музейных смотрителей, хранителей фондов и других специалистов за их труд и преданность своей работе", - сказал Юрий Шалабаев.

"Призываю всех нижегородцев найти время и выбраться с семьёй в наши музеи. Тем более, что в ближайшую субботу, 20 мая, почти все экспозиции работают бесплатно и открыты допоздна в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев". В программе собрано все самое интересное и удивительное: мастер-классы в Домике Каширина и музее "Микула", экскурсия на самокатах и иммерсивный спектакль в Музей-квартире А.М.Горького, лекция по ядерной физике в Музее А.Д.Сахарова и возможность сфотографироваться с экспонатами выставки оружия в Парке Победы. А у Кладовой башни Нижегородского Кремля состоится праздничная программа", - напомнил градоначальник.

"Конечно, за один вечер везде не успеть, но в любой день в нижегородских музеях можно провести время интересно и познавательно, привить своим детям любовь к нашему городу и стране, открыть для них удивительный мир знаний и красоты. С праздником!" - добавил в заключение Юрий Шалабаев.