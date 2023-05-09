Евгений Люлин: "Свое 100-летие Дзержинск встретит с новыми микрорайонами и новым качеством жизни для людей" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в выездном заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям, которое прошло в Дзержинске.

В рамках заседания члены комитета посетили строящийся микрорайон "Комсомольский". На его территории запроектировано 14 многоквартирных домов (МКД), 2 многоуровневые открытые автостоянки, магазины, центр бытового обслуживания, школа №2 "Город наук", к которой уже завершается строительство автомобильной дороги. Также планируется строительство детского сада на 320 мест, регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройство. Строительство данных объектов входит в программу подготовки к 100-летию Дзержинска.

Особое внимание депутаты уделили "Городу наук" — это первая новая школа, построенная в Дзержинске за последние 30 лет. С 1 сентября 2023 года школа примет первых учеников.

Здание рассчитано на 792 учащихся, которых будут ждать не только современные и оборудованные классы, лаборатории и библиотека, но и два спортивных и один хореографический залы, столовая, большой и малый актовые залы, 25-метровый бассейн, кабинет психолога с массажным разгрузочным креслом. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы и лифты. Новостройка связана девятью блоками, что позволит детям из старшей и младшей школы заниматься в разных корпусах.

"Микрорайон "Комсомольский" в Дзержинске является отличным примером эффективного развития территории. Жители строящихся многоквартирных домов будут обеспечены здесь всей необходимой для жизни дорожной, социальной, образовательной инфраструктурой. Рядом возводятся объекты, имеющие не только городское, но и областное значение: уникальная школа "Город наук", Центр адаптивных видов спорта, где будут тренироваться наши паралимпийцы. Считаю, что градостроительные подходы и принципы, применяемые в микрорайоне "Комсомольский", должны лечь в основу реализации проектов комплексного развития города – массовой застройки и "волнового" переселения, которые снимут остроту проблемы аварийного жилого фонда и создадут новый современный облик Дзержинска", - сказал Евгений Люлин.

Также участники совещания посетили строительную площадку регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Его начали строить в прошлом году. В спорткомплексе возведут крытую ледовую арену, универсальный игровой спортивный зал, тренажерный зал, комплекс бассейнов, зал общефизической подготовки и медико-восстановительный центр.

В других районах Дзержинска также планируется развитие социальной и спортивной инфраструктуры. Так, до 2029 года будет построен корпус начальной школы №20 на 400 мест в микрорайоне Прибрежный, будет сдана в эксплуатацию до 2024 года образовательная школа на 1100 мест в районе улицы Клюквина и проспекта Дзержинского. Также в период с 2023 по 2028 год будут построены детские сады на 320 мест в микрорайоне Комсомольский, на 120 мест в поселке Пыра и до 2030 года на 180 мест в ЖК "Северные ворота".

В текущем году будет построена лыжероллерная трасса, а с 2023-2026 планируется строительство центра единоборств и спортивного комплекса с ледовой площадкой в "СШОР борьбы "Созвездие". В настоящее время рассматриваются варианты размещения спорткомплекса в микрорайоне "Западный". Вместе с этим, проектирование бассейна "Капролактамовец" уже завершено.

"Помимо развития социальной инфраструктуры, рассмотрели конкретные участки под будущую комплексную застройку. Предстоит снести десятки аварийных домов постройки 30-60-х годов и построить там в три раза больше современной комфортной жилой площади. Это создаёт условия для масштабного "волнового переселения". Процесс расселения идёт и сейчас, в 2022 году расселены аварийные дома в Горбатовке, Пыре, в Дзержинске, но надо наращивать темпы и объемы. К середине мая 2023 года в Дзержинске введено в эксплуатацию более 16 тысяч квадратных метров жилья. Вместе с тем существуют препятствия в развитии жилищного строительства - ограничения по высоте и объёмам строительства, отсутствие в западном направлении города дорожной и инженерной инфраструктуры. Новое строительство в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях", - отметил председатель комитета ЗСНО по градостроительству Василий Суханов.

"Сегодня мы обсудили многие вопросы. Для Дзержинска это проблема отсутствия готовых площадок для строительства. На основе этого заседания мы проведём конкретный анализ развития жилищного и социального развития Дзержинска, и будем применять этот опыт на другие муниципальные образования Нижегородской области. Свое 100-летие в 2030 году Дзержинск должен встретить с новыми микрорайонами и новым качеством жизни для людей. Для этого есть всё необходимое – компетентное руководство города, ответственные застройщики, поддержка области. Депутаты, со своей стороны, будут работать над выделением необходимых средств из бюджета", - отметил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин поздравил участников Великой Отечественной войны из Дзержинска с Днем Победы.