Итоги конкурса "Лучший староста сельского населенного пункта" подвели в Нижегородской области Общество

Фото: Совет муниципальных образований Нижегородской области

Итоги конкурса "Лучший староста сельского населенного пункта" подвели в Нижегородской области. Об этом сообщили в Совете муниципальных образований региона.

Согласно информации, лучшим старостой признана Елена Резяпова из села Аламасово в Вознесенском районе. Она является инициатором более чем 13 проектов, в том числе акций "Помоги ближнему", групп здоровья для старшего поколения, конкурсов на самую благоустроенную придомовую территорию и других. Ее видеопрезентация размещена в Telegram-канале Совета МСУ Нижегородской области.

Второе место разделили староста поселка Теплостанского совхоза Сеченовского района Борис Курганов и староста села Новое Дальнеконстантиновского района Галина Демидова.

Третье место заняли староста села Кирилловка г.о.г. Арзамас Ольга Резоватова, староста села Кремницкое Марина Софронова и староста села Кетрось Бутурлинского района Валентина Ежова.

Победители получат денежные призы, а все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами Совета муниципальных образований Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что новые права появятся у сельских старост в Нижегородской области.