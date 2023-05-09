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Общество

Работа муниципальных фонтанов этим летом обойдётся Нижнему Новгороду в 23 млн рублей

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Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Депутаты Гордумы на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству обсудили тему реконструкции, ремонта и содержания городских фонтанов в Нижнем Новгороде.

Директор департамента благоустройства Антон Максимов отметил, что в Нижнем Новгороде в этом сезоне будут работать 20 муниципальных фонтанов, расположенных в 7 районах города:
- в Автозаводском районе - 1 на ул. Лоскутова;
- в Канавинском районе - 4: в скверах "Канавинский", "им. Чкалова" и у ДК им. Ленина, а также на ул. Сергея Есенина, 10;
- в Ленинском районе - 1 возле гостиницы "Заречная"),
- в Московском районе - 3: в скверах "им. А.И. Люкина", "им. Грабина", "Авиастроителей",
- в Нижегородском районе - 3: в скверах "Чёрный пруд", на пл. Маркина и на Нижневолжской набережной;
- в Советском районе - 2: в сквер им. 65 лет Победы и на ул. Маршала Рокоссовского;
- в Сормовском районе – 6: комплекс из 5 фонтанов в сквере на ул. Никиты Рыбакова, в сквере на пл. Буревестника.

Все фонтаны запущены в работу в период с 25 по 30 апреля, и функционировать они будут до 30 сентября - с корректировкой на погодные условия.

В текущем году на работу муниципальных фонтанов в бюджете города заложено 23 млн рублей. Подрядные организации будут контролировать техническое состояние сооружений, слив и наполнение водой, производить очистку систем от ила и отложений, чистку фильтрующих элементов, а также обеспечивать текущий ремонт оборудования.

Антон Максимов, что в рамках программы ФКГС в этом году в городе появится новый фонтан - перед кинотеатром "Канавинский".

"Фонтаны являются важным элементом благоустройства, в каждом районе – это место притяжения, встреч и общения для местных жителей. Таких объектов должно быть как можно больше, к этому и будем стремиться", - сказал председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Карим Ибрагимов.

Напомним, 28 апреля был запущен центральный фонтан города - на площади Минина и Пожарского. Его обслуживает "Нижегородский водоканал".

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Теги:
Гордума Городское хозяйство Фонтаны
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