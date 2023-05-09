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Бизнес

Высокопрочные трубы ОМК нового поколения успешно прошли испытания на российском полигоне

18 мая 2023 15:04  [64] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Высокопрочные трубы ОМК нового поколения успешно прошли испытания на полигоне в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Объединенная металлургическая компания первой в России выпустила высокопрочные трубы разных типоразмеров для строительства газопроводов со сверхвысоким рабочим давлением в 150 атмосфер.

На полигоне "Газпром трансгаз Екатеринбург" в Челябинской области была испытана перспективная продукция из стали класса прочности К70 с толщиной стенки 31,6 мм. Это уже второй типоразмер труб ОМК из стали класса прочности К70, который успешно прошел полигонные испытания и рассчитан для газопроводов с рабочим давлением на 30-50% выше, чем у действующих газотранспортных систем.

Новая труба предназначена для сложных участков газопровода, включая переходы под дорогами и подводные переходы. Ранее в России такую продукцию не выпускали.

В ходе полигонных испытаний готовые трубы проверяли на стойкость к протяженному разрушению, при котором разрыв одной трубы выводит из строя большой участок газопровода. На испытаниях присутствовала рабочая группа комиссии ПАО «Газпром» по приемке новых видов трубной продукции и представители завода-изготовителя.

"Это уже второй типоразмер труб ОМК из стали класса прочности К70, который успешно прошел полигонные испытания. В марте мы получили положительное заключение по трубам со стенкой 26,3 мм. Оба испытания подтвердили, что новая продукция, которую мы разработали с учетом требований заказчика, устойчива к протяженным разрушениям. Благодаря высокой прочности она рассчитана на сложные условия эксплуатации и позволит в перспективе снизить капитальные затраты на строительство трубопроводов", - отметил директор инженерно-технологического центра ОМК Павел Степанов.

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Теги:
Выкса ОМК
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