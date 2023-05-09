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Общество

Свет и ГВС частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 19 мая

19 мая 2023 09:27  [56] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 19 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе отключение электроэнергии запланировано в нескольких многоквартирных домах, расположенных по адресам: ул. Азовская, 15, 16, 17, 18; пр. Гагарина, 51, 53, 55, 59, 61, 63; ул. Подгорная, 12, 14. Света в них не будет с 9:00 до 17:00.

В Нижегородском районе проводятся локальные работы на трубопроводе ГВС, в связи с чем с 9:00 до 16:00 будет отключена горячая вода по адресам: ул. М. Ямская, 63, 65/4; ул. Пушкина, 20; ул. М. Горького, 48/50.

Кроме того, по информации Россетей, с 9:00 до 18:00 будут производиться отключения электроэнергии по адресам: ул. Бринского, 3, 3а, 3б, 4, 4а; ул. Верхне-Печёрская, 1, 2, 3, 3а; ул. Германа Лопатина, 6, 7, 10.

В Канавинском районе электричество будет отключено с 9:00 до 13:00 в нескольких жилых домах и административных зданиях, расположенных по адресам: ул. Бориса Рутковского, 1, 3, 7; ул. Зеленодольская, 10, 12; ул. Николая Пахомова, 17, 18, 19, 21, 22, 24; ул. Октябрьской Революции, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21; ул. Узбекская, 1-13, 98.

С 12:00 до 17:00 будут обесточены дома на ул. Канавинской, 3Б, 3, 1/21.

В Ленинском районе отключение света запланировано с 9:00 до 16:00 на ул. Суздальской в домах № 4, 13, 33, 48, 66, 80, 95, 105; ул. Шекспира в домах № 5, 61, 62, 81, 86, 89, 98.

В Советском районе без электричества останется один многоквартирный дом на ул. Ижорской, 27. Света в нём не будет с 12:00 до 16:00.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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