Новую школу и систему канализации планируется построить в центре Володарска по программе КРСТ Общество

Новую школу и систему канализации планируется построить в центре Володарска по программе КРСТ Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Володарске планируется построить новую школу на 500 мест и систему канализации в центральной части города. Работы станут возможными благодаря участию в программе "Комплексное развитие сельских территорий". Как рассказал глава МСУ Володарского муниципального округа Геннадий Щанников, сегодня проект уже проходит государственную экспертизу.

"Если все получится, то до сентября мы планируем разыграть эти контракты, чтобы в 2024 году они уже были выполнены. Строительство школы и канализации – это один большой инфраструктурный проект. Все это разместится недалеко от вновь строящегося объекта – Первой ткацкой фабрики. К сожалению, сейчас в центральной части города отсутствует централизованная канализация, но жители очень в ней нуждаются. Поэтому мы уже провели все необходимые процедуры, чтобы все получилось довести до результата", - поделился Геннадий Щанников.

В рамках работы "партийного десанта" муниципальный округ посетил заместитель председателя комитета по АПК и развитию сельских территорий Законодательного собрания Нижегородской области, председатель общественного совета партийного проекта "Российское село" Александр Ефремцев.

Рабочая поездка началась с визита на крупнейшее производство муниципального округа – агрофирму "Птицефабрика Сеймовская". Сегодня она входит в десятку крупнейших хозяйств России по производству яйца. В сутки здесь производят два млн яиц.

"Основная государственная поддержка сегодня – это субсидирование коротких кредитных ресурсов и небольшой объем инвестиционных кредитов, которые идут непосредственно на развитие и модернизацию или реконструкцию цехов птицефабрики. Новое оборудование, которое сегодня устанавливается на предприятии, помимо роста производительности труда решает и вопросы экологии, уменьшения выбросов", - рассказал президент агрофирмы "Птицефабрика Сеймовская" Леонид Седов.

Как отметил Александр Ефремцев по итогу посещения предприятия, птицеводство занимает достойное место в агропромышленном комплексе Нижегородской области и находится в комфортных условиях.

"Безусловно, нужно добавлять финансирование на модернизацию производства, чтобы все было оборудовано по последнему слову техники. Мы регулярно на комитете обсуждаем распределение тех средств, которые сейчас выделяются на поддержку сельского хозяйства. А я хочу напомнить, в этом году на сферу АПК заложено почти 5,5 млрд рублей. И, конечно, мы рассчитываем, что в течение года эта сумма будет увеличиваться за счет федерального финансирования", - сказал депутат.

Он добавил, что сейчас идет разработка Стратегии развития агропромышленного комплекса Нижегородской области, где будут учтены планы производителей на ближайшую и долгосрочную перспективу.

Но важно не только создавать возможности для развития производственных мощностей, но и заботиться о комфортных условиях проживания жителей в небольших населенных пунктах и в сельской местности.

В этом году по программе "Формирование комфортной городской среды" в Володарске будет благоустроена зона отдыха "Малибу". А также 12 инициатив жителей прошли отбор в рамках губернаторского проекта "Вам решать!".

"По развитию дорожной сети у нас очень большие планы как по региональным дорогам, так и по местным. Практически все объекты уже разыграны между подрядчиками. Например, на въезде в Володарск уже отремонтировано два километра полотна. Также мы сейчас ведем работы в Красной горке, в Ильиной горе тоже начато строительство. Еще у нас много контрактов, которые пойдут по программе "Комплексное развитие сельских территорий", - рассказал Геннадий Щанников.

Еще одно из ключевых направлений работы в округе – программа расселения аварийного фонда. Уже в ближайшее время порядка 400 жителей города Володарска и поселка Решетиха смогут улучшить качество жизни за счет переезда в новые квартиры.

"Мы сегодня осмотрели, как ремонтируются дороги и благоустраиваются территории, как идет расселение аварийного и ветхого фонда и, конечно, ознакомились с работой ключевого производства. Проект "Российское село" и объединяет все проекты, которые направлены и на развитие производства и на то, что люди видят ежедневно в своей жизни. Прослеживается хорошая динамика на территории муниципалитета, изменения видны невооруженным глазом, и люди уже начинают к этому относиться совсем по-другому", - рассказал Александр Ефремцев.

Напомним, создание комфортных условий жизни в небольших населенных пунктах, системная поддержка агропромышленного комплекса, привлечение кадров для работы в сельской местности включены в народную программу «Единой России» и являются ключевыми направлениями партпроекта "Российское село".

Для того чтобы сохранять и наращивать высокие темпы в сельском хозяйстве, значительная часть поправок в федеральный бюджет 2023 года, разработанных депутатами "Единой России", касалась развития агропромышленного комплекса. В 2023 году их финансирование составляет 58 млрд рублей.