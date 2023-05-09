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Общество

Срок прёма заявок на международную премию ##МыВместе2023 продлён до 31 мая

19 мая 2023 14:45  [97] Общество

Срок прёма заявок на тритий сезон международной премии ##МыВместе2023 продлён до 31 мая. Об этом сообщили организаторы.

Цель премии, которая была организована по поручению президента РФ Владимира Путина, - поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

Напомним, общий грантовый фонд премии в 2023 году оставляет 90 млн рублей. Участниками могут стать российские и иностранные граждане в возрасте старше 14 лет, НКО, учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.

Победители получат грант в размере до 3 млн рублей, который можно направить на реализацию проекта, а также смогут выбрать наставника из числа членов Оргкомитета и первых лиц страны, пройти образовательные программы, бесплатно участвовать в Петербургском международном экономическом форуме - и многое другое.

Заявки принимаются на сайте премии в 11 номинациях в различных сферах, в том числе: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и др.

Также в рамках премии учреждены специальные номинации:

- "Партнёрство года" - за достижение взаимовыгодных результатов с партнёрами в реализации социально значимых проектов;

- "Волонтёр года" - за личный вклад в развитие волонтерского движения в России (в категории "Волонтёры");

- "Человек года" - за особый вклад в развитие гражданского общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в России;

- "Наставничество года" - за особый вклад в развитие социально значимых проектов, реализующих принципы наставничества в своей деятельности.

Номинантов спецноминаций дирекция и оргкомитет будут отбирать самостоятельно из числа участников премии, отправлять заявку не требуется.

Награды победителям в течение последних семи лет вручает президент России Владимир Путин.

Нижегородцы могут получить дополнительную информацию в соцсетях нижегородского штаба МыВместе.

Напомним, приём заявок на форум "Сильные идеи для нового времени" продлён до 21 мая. Причём в этом году для финалистов форума впервые предусмотрена финансовая поддержка: общий призовой фонд составит 100 млн рублей. Так, топ-10 финалистов получат по 5 млн рублей, следующие топ-50 – по 1 млн рублей.

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