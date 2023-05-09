Экстренное предупреждение объявили в Нижегородской области на 19 и 20 мая из-за погоды Общество

ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" предупредило, что в ближайшие несколько часов местами по Нижегородской области ожидаются сильные дожди. Непогода сохранится ночью и утром 20 мая.

В связи с этим ГУ МЧС России по региону сообщило о высокой вероятности чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ. Возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.

Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в пресс-службе ведомства.

На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того,

В ГУ МЧС России по Нижегородской области порекомендовали во время ливня воздержаться от поездок по городу.