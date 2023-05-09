Захара Прилепина переизбрали сопредседателем партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Политика

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Захара Прилепина переизбрали сопредседателем партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Об том сообщили в пресс-службе партии.

В частности, делегаты XII съезда 20 мая в ходе тайного голосования переизбрали Сергея Миронова на должность председателя партии на предстоящие 2,5 года. Также переизбраны сопредседатели СРЗП – Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

На съезде делегаты продолжили акцию #письмо Захару – в ходе мероприятия любой желающий мог на специальном стенде оставить пожелания Захару Прилепину. Сергей Миронов сделал это до начала съезда.

"По известной причине на съезде нет одного из сопредседателей СРЗП Захара Прилепина. После покушения он остается на лечении в больнице", – отметил Сергей Миронов.

Напомним, что машину нижегородского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. 19 мая ему провели третью операцию.