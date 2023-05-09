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Общество

ЛДПР: Гуманитарный груз и автомобиль "УАЗ" переданы российским военнослужащим

21 мая 2023 09:03  [67] Общество
Фото: НРО ЛДПР

Фото: НРО ЛДПР

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области Владислав Атмахов совместно с главой Приокского района Михаилом Шатиловым и депутатом г.о.г. Дзержинска от ЛДПР Романом Шиловым сегодня прибыли в Донецкую народную республику.

Представители власти побывали в населённых пунктах Амвросиевка, Харцызск, Донецк, передали гуманитарный груз и автомобиль марки "УАЗ" российским военнослужащим.

"Сегодня встретились с ребятами и передали им всё необходимое. Бойцам важно знать, что мы болеем за них всей душой. Наша задача не только помочь материально, но и поддержать. Поэтому одной из самых ценных составляющих гуманитарного груза для всех стали письма от школьников. Военные относятся к ним с особым трепетом, перечитывают много раз, вывешивают на стены своих блиндажей. Вся страна объединилась ради Победы. Мы верим, что такая моральная поддержка помогает нашим защитникам",- рассказал Владислав Атмахов.

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Теги:
Армия ЛДПР
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