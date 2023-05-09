Экс-председатель нижегородского Совета Народных депутатов Евгений Крестьянинов ушел из жизни

Ушёл из жизни Крестьянинов Евгений Владимирович.
Об этом сообщил спикер нижегородского регионального парламента Евгений Люлин.
"На долю Евгения Владимировича выпали тяжелые времена начала 90-х, когда в стране полностью менялась система управления государством. В то время он был председателем нижегородского Совета Народных депутатов, в состав которого входило 225 человек. Огромная неуправляемая масса людей с полярными взглядами и жесткими столкновениями точек зрения, что порой не позволяло решать важные вопросы для региона. Чтобы исправить ситуацию, Крестьянинов создает Малый Совет, который в марте 1994 года принял основные положения Законодательного Собрания и назначил его первые выборы.
Затем, уже являясь членом Совета Федерации Федерального Собрания, свой опыт Евгений Владимирович успешно применял, возглавляя Комиссию СФ по регламенту и парламентаризму. Несколько лет он представлял интересы президента РФ Бориса Ельцина в нашем регионе и руководил секретариатом первого заместителя председателя Правительства РФ Бориса Немцова.
"Интеллигентный, умный, дипломатичный Крестьянинов всегда умел находить золотую середину в решении сложных задач, при этом всегда необыкновенно тонко чувствовал людей и четко высказывал свою позицию", - написал в телеграм-канале Евгений Люлин.
"Выражаю соболезнования родным, близким. Память о Евгении Владимировиче навсегда сохранится в нижегородской истории и в наших сердцах", - заявил председатель ЗС НО.
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