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Политика

Экс-председатель нижегородского Совета Народных депутатов Евгений Крестьянинов ушел из жизни

21 мая 2023 16:22  [131] Политика

Ушёл из жизни Крестьянинов Евгений Владимирович.

Об этом сообщил спикер нижегородского регионального парламента Евгений Люлин.

"На долю Евгения Владимировича выпали тяжелые времена начала 90-х, когда в стране полностью менялась система управления государством. В то время он был председателем нижегородского Совета Народных депутатов, в состав которого входило 225 человек. Огромная неуправляемая масса людей с полярными взглядами и жесткими столкновениями точек зрения, что порой не позволяло решать важные вопросы для региона. Чтобы исправить ситуацию, Крестьянинов создает Малый Совет, который в марте 1994 года принял основные положения Законодательного Собрания и назначил его первые выборы. 

Затем, уже являясь членом Совета Федерации Федерального Собрания, свой опыт Евгений Владимирович успешно применял, возглавляя Комиссию СФ по регламенту и парламентаризму. Несколько лет он представлял интересы президента РФ Бориса Ельцина в нашем регионе и руководил секретариатом первого заместителя председателя Правительства РФ Бориса Немцова.

"Интеллигентный, умный, дипломатичный Крестьянинов всегда умел находить золотую середину в решении сложных задач, при этом всегда необыкновенно тонко чувствовал людей и четко высказывал свою позицию", - написал в телеграм-канале Евгений Люлин.

"Выражаю соболезнования родным, близким. Память о Евгении Владимировиче навсегда сохранится в нижегородской истории и в наших сердцах", - заявил председатель ЗС НО.

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