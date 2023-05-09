Более 5 тысяч ребят станут выпускниками школ Нижнего Новгорода в 2023 году Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Более 5 тысяч ребят станут выпускниками школ Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сегодня мэр посетил последний звонок в школе №118.

Как рассказал Юрий Шалабаев, это учреждение очень востребовано среди местных жителей и нуждается в дополнительных местах, поэтому сейчас идет разработка проекта пристроя к школе.

"Знаю, как ребятам тревожно. Хочу пожелать уверенности в себе, веры в свои знания и в то, что поставленные цели – достижимы! Удачи!", - обратился к выпускникам глава города.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году школу закончат 5 672 человека.

Ранее сообщалось, что почти 14 тысяч человек в Нижегородской области сдадут ЕГЭ в 2023 году.

Также напомним, что депутаты Гордумы обсудили меры по ликвидации второй смены в школах Нижнего Новгорода.