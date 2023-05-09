Новый речной туристический маршрут по Волге и Оке
Сбор заявок на Премию Нижнего Новгорода
Расширен перечень нижегородских медиков, получающих соцвыплаты
Канатную дорогу через Оку начнут строить в феврале 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2023 14:43  [91] Более 5 тысяч ребят станут выпускниками школ Нижнего Новгорода в 2023 году
22 мая 2023 14:17  [98] Участники велопробега "Дорога Минина" в Балахнинском районе проехали 70 километров по пути следования ополчения
22 мая 2023 14:02  [116] Сотрудники "Волгаэнерго" (Эн+) приняли участие в благотворительном забеге "Беги, герой!"
22 мая 2023 13:32  [107] Молодогвардейцы провели мастер-класс по изготовлению талисманов для военнослужащих
22 мая 2023 12:59  [163] Пять школьников из Нижегородской области снялись в телевизионной программе "Умницы и умники"
22 мая 2023 11:03  [261] Троллейбусный маршрут №13 в Нижнем Новгороде возобновит работу 1 июня
22 мая 2023 10:56  [197] Преподаватель Нижегородского колледжа малого бизнеса победил в региональном этапе конкурса "Педагог-психолог России – 2023"
22 мая 2023 10:04  [242] Экономический потенциал Сокольского района представили журналистам
22 мая 2023 09:37  [201] Дополнительные электрички на Богородском направлении назначены с 22 мая в ГЖД
21 мая 2023 17:45  [498] Захар Прилепин по рекомендации врачей остаётся в палате интенсивной терапии
Общество

Более 5 тысяч ребят станут выпускниками школ Нижнего Новгорода в 2023 году

22 мая 2023 14:43  [91] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Более 5 тысяч ребят станут выпускниками школ Нижнего Новгорода в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сегодня мэр посетил последний звонок в школе №118.

Как рассказал Юрий Шалабаев, это учреждение очень востребовано среди местных жителей и нуждается в дополнительных местах, поэтому сейчас идет разработка проекта пристроя к школе.

"Знаю, как ребятам тревожно. Хочу пожелать уверенности в себе, веры в свои знания и в то, что поставленные цели – достижимы! Удачи!", - обратился к выпускникам глава города.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году школу закончат 5 672 человека.

Ранее сообщалось, что почти 14 тысяч человек в Нижегородской области сдадут ЕГЭ в 2023 году.

Также напомним, что депутаты Гордумы обсудили меры по ликвидации второй смены в школах Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Парад Победы прошел в Нижнем Новгороде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
09 мая 2023 13:48Парад Победы в Нижнем Новгороде 9 мая 2023 года
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph