Юрий Станкевич оценил ход ремонтных работ в социальных учреждениях Богородского округа Политика

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области Юрий Станкевич оценил ход ремонтных работ в социальных учреждениях Богородского муниципального округа. В частности, акцент был сделан на объектах здравоохранения.

Так, сейчас в округе идут работы в поликлинике №1 Богородской ЦРБ. Ремонт там был начат в 2019 году и проходит в несколько этапов. За последние годы уже сделан капитальный ремонт помещений всех трех этажей здания. На этот год запланированы капремонт кровли и фасада.

В свою очередь, в женской консультации, где работы стартовали в прошлом году, уже заменены оконные блоки и система отопления, отремонтированы частично помещения. На этот год запланирован ремонт кровли.

"Что касается поликлиники №1, то ремонт кровли, который запланирован на текущий год, начнется уже на этой неделе. А работы с фасадом здания разделятся на два года. Все подрядные организации работают, выполняя установленные сроки и задания. По женской консультации – в этом году замена кровли. Следующий этап, по внутренней отделке помещений, запланирован на 2025 год", - рассказала и.о. главного врача Богородской ЦРБ Светлана Тебекина.

Все работы на обоих объектах здравоохранения проходят в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области". Помимо ремонтных работ и в поликлинику №1, и в женскую консультацию было закуплено новое современное оборудование.

Как отметил Юрий Станкевич, с руководством учреждений удалось обсудить вопросы, касающиеся содержания помещений, модернизации инфраструктуры, приобретения техники. Отдельно затронули тему привлечения молодых специалистов и их мотивации.

"Осмотрел те объекты, которые являются ключевыми для развития территорий и финансируются из бюджетов различных уровней. Моя задача, используя все возможности парламентского контроля и мониторинга, обобщить прозвучавшие вопросы, чтобы потом, по согласованию с правительством Нижегородской области, вынести их для обсуждения на федеральном уровне. Будем решать все обозначенные проблемы, чтобы жители Богородска и всего муниципального округа чувствовали, что социальная сфера, с которой мы сталкиваемся ежедневно, развивается. А качество услуг, которые получаем мы сами, наши родители и наши дети, меняется к лучшему", - сказал депутат.

Напомним, развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в реализации народной программы партии "Единая Россия".

По инициативе "Единой России" финансирование здравоохранения значительно увеличивается. Средства направляются, прежде всего, на модернизацию первичного звена здравоохранения: на строительство ФАПов, ремонт медицинских объектов, оснащение больниц и поликлиник новым современным оборудованием, поставку "скорых" в регионы и мобильных медкомплексов в малые города и села, а также на поддержку медицинских работников.

Также Юрий Станкевич в рамках "партийного десанта" посетил районный Дом культуры. Учреждение уже не первый год участвует в проекте "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". В прошлом году благодаря выделенным средствам было приобретено звуковое оборудование, в этом – заменены кресла в актовом зале.