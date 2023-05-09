АНО "АСИРИС" провел субботник на историческом доме в Павлове Общество

Фото: организаторы мероприятия

АНО "АСИРИС" и администрация Павловского муниципального округа провели субботник на территории исторического дома №20а по улице Горького в городе Павлове.

КАк сообщили организаторы, в мероприятии приняли участие более 100 человек: этостуденты техникума народных художественных промыслов и автомеханического техникума имени Лепсе, университета им. Лобачевского, представители организаций культуры и спорта, городской администрации, волонтеры местного отделения "Том Сойер Фест", а также неравнодушные жители.

Дом купца и мецената Федора Варыпаева, расположенный в историческом центре города, на Спасской горе, был построен предположительно в 1880-х, с 1993 года он является объектом культурного наследия регионального значения. Двухэтажное здание выполнено из красного кирпича с фольклорными мотивами в декоре и представляет собой выразительный пример жилой архитектуры Павлова. Изначальная планировка внутри дома не сохранилась, она была изменена в советские годы.

Участники субботника привели в порядок территорию исторического дома: вырубили поросль, собрали мусор (в том числе и в самом доме), сухие ветки и листья, установили художественные щиты в оконных и дверных проемах дома для ограничения доступа вандалов к объекту культурного наследия.

"Мероприятие очень важное и знаковое для города: сплачиваются жители, возрождается история, появляются новые идеи по развитию территории и современному использованию памятников архитектуры. Благодарим АНО "АСИРИС" за поддержку и помощь в наведении порядка в самом здании и на исторической территории", - отметил глава местного самоуправления Алексей Кириллов.

Активисты и представители профильных сообществ также узнали от краеведов историю дома и его хозяина, выпили чаю и попробовали кашу из казана на полевой кухне.

"Одна из целей агентства - выстроить соработнические отношения между всеми сторонами процесса сохранения и развития исторической среды. В Павлове это удалось на примере дома Федора Варыпаева, ценнейшего образца исторической застройки города конца 19 века. Наведение порядка на территории дома стало первым шагом к его восстановлению", - заявил директор АНО "АСИРИС" Илья Лагутин.

Ранее сообщалось, что АНО "АСИРИС" в 2023 году разработает концепцию благоустройства источников Девонского моря в Лыскове.