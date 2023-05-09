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Общество

Команда ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" приняла участие в забеге "Беги, герой!"

23 мая 2023 10:24  [54] Общество
Фото: “ЛУКОЙЛ”

Фото: “ЛУКОЙЛ”

21 мая команда ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ") традиционно приняла участие в благотворительном забеге "Беги, герой!".

56 работников и ветеранов кстовского нефтеперерабатывающего предприятия распределились на дистанциях 5, 10 и 21 километр. На старт основного забега заводчане выходят седьмой год. В этот раз в команде были новички и те, кто участвует в марафоне ежегодно.  

Компания "ЛУКОЙЛ" активно поддерживает участие работников в городских, региональных и федеральных спортивных соревнованиях. Продвижение идеи ценности собственного здоровья и личной ответственности за него лежит в основе корпоративных спортивных программ и мероприятий: спартакиад, региональных и областных соревнований и турниров, туристических слетов. Популяризация здорового образа жизни – одна из корпоративных ценностей Компании "ЛУКОЙЛ".

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Теги:
ЛУКОЙЛ Спорт
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