Молодежные пространства Нижегородской области лидируют в конкурсе Росмолодежи "Точки притяжения" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области 16 молодежных пространств стали лидерами федерального конкурса Росмолодежи "Точки притяжения".

Как рассказали в министерстве молодежной политики региона, в топ-5 вошли молодежное пространство "Молодой Нижний", молодежный центр "Высота", "Территория эмоций", Milo Concert Hall и мультимедиа-арт-пространство Цех*.

Кроме того, пять площадок заняли второе место и 12 – третье. В их числе – молодежные пространства, концертные площадки, лофты, коворкинги, библиотеки, культурные центры, кафе, рестораны и другие локации.

"Нижний Новгород стал удобным и комфортным для жизни, учебы и досуга. Если молодежь обживает пространства, говорит о них, публикует в соцсетях посты с их упоминанием, значит, они действительно популярны. Помимо кафе, баров и клубов, приятно видеть в лидерах образовательные и культурные площадки. При поддержке правительства Нижегородской области они реализуют интересные современные проекты, разговаривают с молодежью на одном языке", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

"Точки притяжения" уже включены в линейку мероприятий Росмолодежи и партнёров. Пространства, которые заняли первое место, добавлены на интерактивную карту России. С конца мая в новых "Точках притяжения" будут проводиться мероприятия от Росмолодежи.

"Очень здорово, что Нижегородская область занимает лидирующую позицию в рейтинге "Точек притяжения". Это означает, что мы движемся в правильном направлении, создавая комфортные условия для молодых людей и помогая им реализовывать идеи и потенциал, развивая инфраструктуру. От региона благодарю всех участников конкурса, которые работали над созданием этих точек притяжения, и поздравляю победителей. Надеюсь, пространства станут местами встреч для обмена идеями среди молодых людей", – добавила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Ознакомиться с рейтингом всех пространств можно на официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи: точки-притяжения.рф.

Ранее сообщалось, что основная площадка празднования всероссийского Дня молодежи будет организована в Нижнем Новгороде.