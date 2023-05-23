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Строительство нового моста через реку Эча стартовало в Большеболдинском районе

23 мая 2023 15:43  [92] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство нового моста по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" через реку Эча стартовало в селе Пикшень Большеболдинского района. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас подрядчик возводит временную объездную дорогу из щебня рядом с действующим мостом. Она откроется примерно через месяц, после начнется демонтаж аварийного моста.

Отмечается, что каждый час по старому мосту проходит проходит 30-40 автомобилей. В связи со строительством новой федеральной трассы "Москва - Казань", южная развязка которой пройдет рядом с селом Пикшень, прогнозируется рост нагрузки на этот участок дороги.

На возведение моста выделено более 152 млн рублей, работы планируется завершить в 2024 году.

Ранее сообщалось, что мост через железнодорожные пути в Сергачском районе отремонтируют за 107,7 млн рублей.

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Теги:
Большебодинский район Мосты Строительство
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