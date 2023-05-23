Подготовку к новому отопительному сезону начали в "Волгаэнерго" Общество

Фото предоставлено пресс-службой ГК “Волгаэнерго”

В "Волгаэнерго" начались работы по подготовке теплосетей к предстоящему отопительному сезону – специалисты уже приступили к проведению гидравлических испытаний. Они будут проводиться как на магистральных, так и на квартальных теплотрассах.

Это позволит выявить участки, требующие ремонта, чтобы провести на них работы до начала отопительного периода.

Также в этом году планируют заменить более 21 км теплотрасс и провести проверку на прочность повышенным давлением на 33 магистральных и 108 квартальных участках. В работе будут активно применяться инновационные достижения в сфере энергосбережения – стальные предызолированные трубы в пенополиминеральной изоляции и полиэтиленовые трубы в пенополиуретановой изоляции, что повысит качество предоставляемых услуг.

"Компания уделяет большое внимание модернизации оборудования, внедрению энергосберегающих технологий. Ведь мы предоставляем услуги в двух крупнейших районах Нижнего Новгорода – Автозаводском и Ленинском, обеспечивая теплом и горячей водой около 400 тысяч нижегородцев. Плановая работа по подготовке к отопительному периоду уже началась, ориентировочно все мероприятия завершатся в середине сентября", – отметил генеральный директор "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Отметим, что при планировании ремонтных работ также учитываются аналитические данные о состоянии теплотрасс, сформированные за предыдущие годы, принимается во внимание срок безопасной эксплуатации труб. На основании полученной информации строится работа по профилактике и замене участков теплотрасс.