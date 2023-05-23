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Политика

Станислав Прокопович: "Прошлый год выдался для городской Думы в целом результативным"

24 мая 2023 18:56  [61] Политика
Станислав Прокопович

Станислав Прокопович

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев на заседании 24 мая представил депутатам ежегодный отчет о деятельности представительного органа за 2022 год. По словам председателя постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Прокоповича, прошедший год позволил реализовать ряд важных проектов:

"Несмотря на новые вызовы, считаю, что 2022 год выдался для городской Думы в целом результативным. Каждый депутат много внимания уделял работе с жителями как на своем округе, так и принимал активное участие в работе постоянных комиссий и на заседаниях городской Думы.

В отчете председателя мы увидели систематизированную информацию по всем отработанным в прошлом году направлениям.

Основными акцентами для комиссии по транспорту в прошлом году стало продление линий метрополитена, строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе, наземных переходов на территории города, строительство автомобильных дорог к новым жилых комплексам, ремонт существующих проездов, содержание улично-дорожной сети. Особо подчеркну, что год от года увеличиваются количественные показатели отремонтированного дорожного полотна и финансирование этого направления.

Очень важно отметить, что доля расходов на сферу дорожного хозяйства и транспорта занимает второе место после социального направления – почти 36% или 24 млрд 961,5 млн рублей в 2022 году. Полагаю, что эта доля в общем бюджете постоянно будет увеличиваться. Ведь реальные изменения по повышению транспортной доступности заметны всем, в первую очередь – жителям нашего города".

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Теги:
Гордума Мнения Олег Лавричев
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