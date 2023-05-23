Кинофестиваль "КСТОКИНО" пройдёт в Кстовском районе 27-31 мая
Время работы Нижегородского кремля продлено
"Центр 800" запустил новый сервис "Афиша Нижний"
Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" закрыли на реставрацию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
25 мая 2023 11:27  [36] Марк Фельдман: "Деятельность депутатского корпуса, как мозаика, складывается из ежедневной кропотливой работы"
24 мая 2023 17:10  [260] Годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4%
24 мая 2023 14:20  [309] Гордума утвердила отчёт об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год
24 мая 2023 12:12  [331] Навашинский завод стройматериалов стал 221-м региональным участником нацпроекта "Производительность труда"
23 мая 2023 19:44  [516] Нижегородская область возглавила рейтинг регионов России по уровню развития ГЧП
23 мая 2023 19:10  [467] Андрей Саносян рассказал о промышленном потенциале Нижегородской области на Российско-Китайском бизнес-форуме
23 мая 2023 12:45  [394] Нижегородское ООО "Питеко" стало 220-м участником нацпроекта "Производительность труда"
23 мая 2023 09:41  [376] Владимир Путин поручил правительству и ЦБ поддержать ипотечное кредитование
22 мая 2023 18:13  [462] Налоговые доходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить на 1,5 млрд рублей
20 мая 2023 15:59  [755] Почти 200 нижегородцев нашли работу на Всероссийской ярмарке трудоустройства
Экономика

Марк Фельдман: "Деятельность депутатского корпуса, как мозаика, складывается из ежедневной кропотливой работы"

25 мая 2023 11:27  [36] Экономика
Марк Фельдман

Марк Фельдман

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев на заседании 24 мая представил депутатам ежегодный отчет о деятельности представительного органа за 2022 год. По словам председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марка Фельдмана, благодаря эффективной совместной работе городской Думы и администрации города в минувшем году удалось существенно сэкономить на обслуживании муниципального долга.

"В первую очередь хотелось бы отметить, что такого бюджета, как в прошлом году, у Нижнего Новгорода еще не было никогда. И это тоже итог совместной работы депутатского корпуса и администрации города за 2022 год. У нас публичный бюджет, то есть любой гражданин может зайти на соответствующий сайт и посмотреть, какой был бюджетный план, какое реальное движение денежных средств, какой график исполнения. Это все публично, открыто и постоянно обсуждается депутатами на постоянных комиссиях.

Размер вложений в инвестиционные статьи бюджета в прошлом году был на 4,5 млрд больше, чем расходы текущего характера. Это происходит благодаря активному участию города в различных федеральных и областных программах.

Привлечение средств из вышестоящих бюджетов – очень важно. Если раньше у нас 70% дохода составляли средства города, потом было соотношение 50 на 50 по уровню собственных доходов и трансфертов вышестоящих бюджетов, то сейчас мы вышли на 30% собственных доходов, остальное – поступления из регионального и федерального бюджетов. Это очень хорошо. Это во многих аспектах дает сумасшедший рост, в том числе материальный.

2022 год был ознаменован еще и тем, что благодаря эффективной работе городской Думы и администрации города удалось прилично сэкономить на обслуживании муниципального долга, были получены бюджетные кредиты под 0,1% годовых и замещены кредиты коммерческих банков.

Между тем, потребности города меньше не становятся. Я бы отметил лишь несколько позиций, находящихся в зоне особого внимания депутатов, в частности, тему модернизации ливневой канализации, которая требует колоссальных вложений. Все понимают, что надо с ней что-то делать. В итоге обсуждений на ремонт и содержание ливневой канализации в текущем году в бюджете Нижнего Новгорода было заложено около 200 млн рублей.

Также можно подумать и о том, как должно выглядеть масштабное озеленение – в центре города, на внутридворовых и придомовых территориях, это требует даже не прибавки, а кратного умножения финансирования. На это депутаты тоже обращают особое внимание. Вообще вся деятельность депутатского корпуса – это постоянная работа, которая, как мозаика, складывается из ежедневной кропотливой работы", - прокомментировал Марк Фельдман.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Мнения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Ночь музеев-2023 в Нижнем Новгороде
23 мая 2023 14:08"Ночь музеев"-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph