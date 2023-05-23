Марк Фельдман: "Деятельность депутатского корпуса, как мозаика, складывается из ежедневной кропотливой работы" Экономика

Марк Фельдман

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев на заседании 24 мая представил депутатам ежегодный отчет о деятельности представительного органа за 2022 год. По словам председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марка Фельдмана, благодаря эффективной совместной работе городской Думы и администрации города в минувшем году удалось существенно сэкономить на обслуживании муниципального долга.

"В первую очередь хотелось бы отметить, что такого бюджета, как в прошлом году, у Нижнего Новгорода еще не было никогда. И это тоже итог совместной работы депутатского корпуса и администрации города за 2022 год. У нас публичный бюджет, то есть любой гражданин может зайти на соответствующий сайт и посмотреть, какой был бюджетный план, какое реальное движение денежных средств, какой график исполнения. Это все публично, открыто и постоянно обсуждается депутатами на постоянных комиссиях.

Размер вложений в инвестиционные статьи бюджета в прошлом году был на 4,5 млрд больше, чем расходы текущего характера. Это происходит благодаря активному участию города в различных федеральных и областных программах.

Привлечение средств из вышестоящих бюджетов – очень важно. Если раньше у нас 70% дохода составляли средства города, потом было соотношение 50 на 50 по уровню собственных доходов и трансфертов вышестоящих бюджетов, то сейчас мы вышли на 30% собственных доходов, остальное – поступления из регионального и федерального бюджетов. Это очень хорошо. Это во многих аспектах дает сумасшедший рост, в том числе материальный.

2022 год был ознаменован еще и тем, что благодаря эффективной работе городской Думы и администрации города удалось прилично сэкономить на обслуживании муниципального долга, были получены бюджетные кредиты под 0,1% годовых и замещены кредиты коммерческих банков.

Между тем, потребности города меньше не становятся. Я бы отметил лишь несколько позиций, находящихся в зоне особого внимания депутатов, в частности, тему модернизации ливневой канализации, которая требует колоссальных вложений. Все понимают, что надо с ней что-то делать. В итоге обсуждений на ремонт и содержание ливневой канализации в текущем году в бюджете Нижнего Новгорода было заложено около 200 млн рублей.

Также можно подумать и о том, как должно выглядеть масштабное озеленение – в центре города, на внутридворовых и придомовых территориях, это требует даже не прибавки, а кратного умножения финансирования. На это депутаты тоже обращают особое внимание. Вообще вся деятельность депутатского корпуса – это постоянная работа, которая, как мозаика, складывается из ежедневной кропотливой работы", - прокомментировал Марк Фельдман.