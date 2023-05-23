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Парк 800-летия и Ярмарка в Нижнем Новгороде попали в топ-100 "Проект Россия"

25 мая 2023 13:40  [129] Общество

Фото: Институт развития городской среды

Издание "Проект Россия" подготовил перечь лучших общественных пространств страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, от Нижнего Новгорода в топ-100 попала набережная Федоровского, благоустроенная в 2021 году.

Глеб Никитин отметил, что сейчас это пространство является одним из самых популярных и лучших в Нижнем Новгороде.

Также в топ лучших вошла Ярмарочная площадь.

Напомним, в 2022 году эксперты Афиши Daily признали Нижегородскую ярмарку одним из лучших общественных пространств России.

Также ранее сообщалось, что достопримечательности Нижегородской области участвуют в голосовании федеральной туристической премии "Маршрут построен".

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Теги:
Благоустройство Конкурсы Ярмарка
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