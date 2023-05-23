Парк 800-летия и Ярмарка в Нижнем Новгороде попали в топ-100 "Проект Россия"

Фото:
Издание "Проект Россия" подготовил перечь лучших общественных пространств страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Согласно информации, от Нижнего Новгорода в топ-100 попала набережная Федоровского, благоустроенная в 2021 году.
Глеб Никитин отметил, что сейчас это пространство является одним из самых популярных и лучших в Нижнем Новгороде.
Также в топ лучших вошла Ярмарочная площадь.
Напомним, в 2022 году эксперты Афиши Daily признали Нижегородскую ярмарку одним из лучших общественных пространств России.
Также ранее сообщалось, что достопримечательности Нижегородской области участвуют в голосовании федеральной туристической премии "Маршрут построен".
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+