Парк 800-летия и Ярмарка в Нижнем Новгороде попали в топ-100 "Проект Россия" Общество

Фото: Институт развития городской среды

Издание "Проект Россия" подготовил перечь лучших общественных пространств страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, от Нижнего Новгорода в топ-100 попала набережная Федоровского, благоустроенная в 2021 году.

Глеб Никитин отметил, что сейчас это пространство является одним из самых популярных и лучших в Нижнем Новгороде.

Также в топ лучших вошла Ярмарочная площадь.

Напомним, в 2022 году эксперты Афиши Daily признали Нижегородскую ярмарку одним из лучших общественных пространств России.

Также ранее сообщалось, что достопримечательности Нижегородской области участвуют в голосовании федеральной туристической премии "Маршрут построен".