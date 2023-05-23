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Павел Солодкий: "Предприниматели вместе с властью преодолели многие трудности и барьеры, навязанные нам извне"

26 мая 2023 11:12  [113] Бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

"Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник – День предпринимателя. Это праздник тех, кто создает рабочие места, платит налоги, несет ответственность за людей. Вы не просите от государства пособий и помощи, а сами творите, созидаете и решаете многие проблемы и задачи, производите продукты, необходимые жителям страны и региона", - говорится в поздравлении.

"Последний год был непростым и показал устойчивость как экономики нашей страны, так и бизнеса. Предприниматели вместе с властью преодолели многие трудности и барьеры, навязанные нам извне. Частный бизнес не просто выжил, а продолжил развитие активными темпами. Это доказывает количество новых ИП и ООО, открытых за последний год в нашем регионе. Появились новые свободные ниши, которые были ранее заняты иностранными производителями, и целый ряд отраслей сейчас показывают серьезные темпы роста", - отметил Павел Солодкий.

"Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей совместно с Губернатором и Правительством Нижегородской области делает все возможное, чтобы улучшить бизнес-климат в нашем регионе. Мы всегда стоим на страже интересов предпринимателей. Уверен, что вместе мы преодолеем все вызовы и укрепим не только обороноспособность страны, но и наши трудовые коллективы, а также окажем поддержку тем, кто в ней нуждается. Спасибо за ваш труд. С праздником!", - обратился к предпринимателям Павел Солодкий.

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Теги:
Павел Солодкий Предприниматели
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