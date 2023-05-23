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Культура и отдых

Первый детский фестиваль искусств "Небо" пройдёт в столичном парке Горького 3-4 июня

26 мая 2023 13:33  [2] Культура и отдых

Фото: М. Денисова, с сайта Mos.ru

Планируя первые июньские семейные выходные, можно нацелиться на поездку в Москву: там 3 и 4 июня на семи площадках парка Горького состоится первый детский фестиваль искусств "Небо" (0+), приуроченный ко Дню защиты детей.

Каждый фестивальный день пройдёт по определённой тематике: 3 июня будет посвящено театру и цирку, а 4 июня танцам и музыке.

Как сообщает телеканал "360", организаторы запланировали почти 70 мероприятий для детей и родителей: выставки, спектакли-променады, концерты и мастер-классы.

Согласно информации, на главной сцене у Фигурного фонтана выступят артисты Театра на Малой Бронной, Московского музыкального театра "Геликон-опера", а также Алиса Гребенщикова, аккордеонист Пётр Дранга с оркестром.

В арке главного входа в течение двух дней будет работать книжная выставка, в "Зелёной школе" для гостей проведут мастер-классы по анимации и танцу, а также показы от студии "Союзмультфильм".

Кроме того, в парке откроются лекторий и научная детская площадка с демонстрацией химических и физических опытов, а в "Рестопаркинге" ребят научат создавать электронную музыку.

Фестиваль завершится симфонической сказкой Сергея Прокофьева "Петя и волк" в исполнении Московского государственного симфонического оркестра с участием актёров Евгения Миронова и Ирины Пеговой.

Полую афишу можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в Нижнем Новгороде 3 июня стартуют фестивали "Столица закатов" и "Гастрономическая Рождественская".

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Теги:
Дети Фестиваль
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