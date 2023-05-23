Новый ЖК построят вблизи Сортировочного озера в Канавинском районе Общество

Уже этим летом в границах улиц Архангельской, Гороховецкой и Таллиннской начнется строительство 14-ти этажного жилого дома комфорт-класса на 83 квартиры. Об этом сообщает ГК Каскад.

Площадь каждой от 33 до 54 квадратных метров.



Жилой фонд Сортировки представлен преимущественно домами советской застройки, которые давно устарели технически и морально. Новостройка поможет решить жилищный вопрос или улучшить условия проживания жителей Канавинского района.