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Общество

Новый ЖК построят вблизи Сортировочного озера в Канавинском районе

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Уже этим летом в границах улиц Архангельской, Гороховецкой и Таллиннской начнется строительство 14-ти этажного жилого дома комфорт-класса на 83 квартиры. Об этом сообщает ГК Каскад.

Площадь каждой от 33 до 54 квадратных метров.

Жилой фонд Сортировки представлен преимущественно домами советской застройки, которые давно устарели технически и морально. Новостройка поможет решить жилищный вопрос или улучшить условия проживания жителей Канавинского района.

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Теги:
Жилье Строительство
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