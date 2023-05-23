Владислав Атмахов: Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил освободить от налогов граждан, получающих менее 30 тысяч рублей Политика

Фото: НРО ЛДПР

27 мая исполнился ровно год с момента избрания Леонида Слуцкого Председателем ЛДПР. К этой дате приурочен Всероссийский Слёт ЛДПР, на который приехали координаторы региональных отделений со всей России. В этот день Лидер ЛДПР озвучил предвыборную программу партии на 2023 год.

Сейчас одной из наиболее актуальных тем для нашей страны, в частности, и для нашего региона, являются низкие зарплаты. Особенно остро вопрос стоит в районах, отдалённых от столицы Приволжья. Каждый месяц мы получаем сотни обращений от нижегородцев с жалобами на эту тему. Леонид Слуцкий дал конкретное предложение, которое поможет улучшить ситуацию: освободить от налогов граждан, получающих меньше 30.000 рублей.

"Такие меры позволят снизить социальную напряженность. Фракция ЛДПР в Госдуме неоднократно вносила законодательные инициативы, которые помогут людям в этом вопросе – это и предложение увеличить МРОТ до 30.000 рублей, снижение платы за услуги ЖКХ, введение сертификатов на еду для малоимущих граждан, обнуление налога для тех, кто зарабатывает менее двух МРОТ, выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию и многие другие", - констатировал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Нижегородской области, координатор регионального отделения партии Владислав Атмахов.

"ЛДПР завоевала мощный авторитет среди жителей России благодаря упорной работе на протяжение более, чем 30 лет. Именно поэтому ЛДПР широко представлена в органах государственной и исполнительной власти в стране", - добавил политик.

"Не врать и не бояться! С этим настроением ЛДПР зашла в очередной предвыборный год. Ревущий, бушующий, суровый сезон выборов-2023. В этом году ЛДПР пойдет на выборы в каждом регионе. И везде сделает все возможное и немного сверх этого, чтобы победить!", — отметил Леонид Слуцкий.