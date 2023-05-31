Автоматическую линию порошковой окраски запустили на конвейере АПЗ Экономика

Фото: Александр Барыкин

Автоматическую линию порошковой окраски запустили на конвейере АПЗ, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно информации, потребность в новом оборудовании возникла после запуска производства электрокотлов на Арзамасском приборостроительном заводе.

На сборку, монтаж и отладку оборудование ушло порядка трех месяцев: данные виды работ осуществляли представители фирмы-поставщика из города Хотьково.

Сам конвейер состоит из блока управления, транспортной системы, агрегата химической подготовки поверхности, камеры сушки, кабины нанесения порошковой краски и печи полимеризации.

Оборудование облегчило процесс подготовки поверхности изделия для его полимеризации в печи и окончательном формировании покрытия.

С вводом в эксплуатацию данной автоматизированной линии заводские потребности полностью закрыты. На заводе отмечают, что при необходимости объем производства может быть увеличен.

Ранее сообщалось, что Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина отметил 66-летие со дня основания.