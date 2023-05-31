Фото: Александр Барыкин
Автоматическую линию порошковой окраски запустили на конвейере АПЗ, сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно информации, потребность в новом оборудовании возникла после запуска производства электрокотлов на Арзамасском приборостроительном заводе.
На сборку, монтаж и отладку оборудование ушло порядка трех месяцев: данные виды работ осуществляли представители фирмы-поставщика из города Хотьково.
Сам конвейер состоит из блока управления, транспортной системы, агрегата химической подготовки поверхности, камеры сушки, кабины нанесения порошковой краски и печи полимеризации.
Оборудование облегчило процесс подготовки поверхности изделия для его полимеризации в печи и окончательном формировании покрытия.
С вводом в эксплуатацию данной автоматизированной линии заводские потребности полностью закрыты. На заводе отмечают, что при необходимости объем производства может быть увеличен.
Ранее сообщалось, что Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина отметил 66-летие со дня основания.
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