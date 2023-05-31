Замгубернатора Нижегородской области Юрий Ильин провел рабочую встречу с генконсулом КНР в Казани Сян Бо Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин провел рабочую встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в городе Казани Сян Бо.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, одной из тем обсуждения стало сотрудничество в сфере высоких технологий.

Во встрече также приняли участие директор оргкомитета ЦИПР Ольга Пивень и представители департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

"Для нас принципиально важным является развитие эффективного взаимодействия в цифровой отрасли с зарубежными партнерами, особенно с Китаем. Учитывая уровень развития ИТ-сферы в Китае, мы рассматриваем возможность проведения выездной сессии ЦИПР на территории КНР. Рассчитываем на содействие генерального консульства в организации данного мероприятия", - рассказал Юрий Ильин.

На сегодняшний день Нижегородская область остается одним из лидеров по развитию IT-сферы в России и занимает третье место среди регионов по экспорту программного обеспечения.

"Нижегородская область обладает мощным потенциалом в области технологических инноваций и придает большое значение развитию цифровой индустрии. Я убежден, что проведение совместных мероприятий станет важным импульсом для развития цифрового сотрудничества", - сказал Сян Бо.

На встрече также обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, промышленности и экономики.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков представил нижегородский опыт создания комфортных условий для ИТ-отрасли на конференции "ЦИПР-2023".