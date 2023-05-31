Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Системы ЖКХ в 14 муниципалитетах модернизируют за 4,8 млрд рублей
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
02 июня 2023 16:26  [71] Замгубернатора Нижегородской области Юрий Ильин провел рабочую встречу с генконсулом КНР в Казани Сян Бо
02 июня 2023 11:41  [358] Выборы губернатора Нижегородской области пройдут 10 сентября
02 июня 2023 10:49  [200] Фонд развития гражданского общества провел круглый стол "ЕДГ-2023. Электоральный выбор в условиях новой реальности"
02 июня 2023 09:17  [214] Михаил Мишустин ознакомился с проектами развития Нижегородской области в рамках конференции "ЦИПР-2023"
01 июня 2023 16:50  [375] Михаил Мишустин отметил развитие информационных технологий в Нижегородской области
01 июня 2023 13:45  [292] Законодатели ПФО предложили разработать госпрограмму капремонта детских дошкольных учреждений
01 июня 2023 11:15  [368] Евгений Люлин: "Регионы РФ должны активно включиться в реализацию магапроектов для решения задачи технологического суверенитета"
01 июня 2023 10:52  [384] Михаил Мишустин посетит Нижний Новгород с рабочим визитом 1 июня
31 мая 2023 19:02  [508] Евгений Люлин встретился с нижегородскими участниками Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна"
31 мая 2023 18:43  [519] Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым
Политика

Замгубернатора Нижегородской области Юрий Ильин провел рабочую встречу с генконсулом КНР в Казани Сян Бо

02 июня 2023 16:26  [71] Политика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин провел рабочую встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в городе Казани Сян Бо.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, одной из тем обсуждения стало сотрудничество в сфере высоких технологий.

Во встрече также приняли участие директор оргкомитета ЦИПР Ольга Пивень и представители департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

"Для нас принципиально важным является развитие эффективного взаимодействия в цифровой отрасли с зарубежными партнерами, особенно с Китаем. Учитывая уровень развития ИТ-сферы в Китае, мы рассматриваем возможность проведения выездной сессии ЦИПР на территории КНР. Рассчитываем на содействие генерального консульства в организации данного мероприятия", - рассказал Юрий Ильин.

На сегодняшний день Нижегородская область остается одним из лидеров по развитию IT-сферы в России и занимает третье место среди регионов по экспорту программного обеспечения.

"Нижегородская область обладает мощным потенциалом в области технологических инноваций и придает большое значение развитию цифровой индустрии. Я убежден, что проведение совместных мероприятий станет важным импульсом для развития цифрового сотрудничества", - сказал Сян Бо.

На встрече также обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, промышленности и экономики.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков представил нижегородский опыт создания комфортных условий для ИТ-отрасли на конференции "ЦИПР-2023".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph