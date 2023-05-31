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Общество

Денис Мантуров посетил нижегородское ЦКБ по СПК им. Алексеева

02 июня 2023 19:25  [49] Общество

Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил "ЦКБ по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева", где осмотрел производство инновационных скоростных судов на подводных крыльях нового поколения "Метеор 120Р".

Денис Мантуров отметил, что эти суда востребованы как на внутреннем, так и на внешних рынках.

"В рубке применена "умная" интегрированная мостиковая система управления судном, которая обеспечивает безопасность судовождения и, что немаловажно, снижает нагрузку на экипаж. А крыльевая схема нового поколения позволяет судну развивать скорость до 75 км/ч –  важно, что при этом сохраняется комфорт для пассажиров", - сказал он

Также в ходе посещения производства Денис Мантуров и генеральный директор АО "ЦКБ по СПК. им. Р.Е. Алексеева" Сергей Итальянцев обсудили вопросы поставки комплектующих для судостроения. Проектирование и строительство "Метеоров" ведется с применением отечественных разработок и комплектующих, в том числе собственного производства верфи.

Кроме того, на встрече обсуждалось создание Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем в Нижегородской области на базе производственного комплекса "ЦКБ по СПК. Им. Р.Е. Алексеева" и АО "НПП "Радар ММС".

Ранее сообщалось, что ЦКБ по СПК им. Алексеева заложило второе судно на воздушной подушке "Волжский".

Также напомним, что речной трамвай "Соталия" начнет курсировать в Нижнем Новгороде в эти выходные.

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Теги:
Водный транспорт Судостроение
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