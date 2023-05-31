Дополнительные выборы депутата Думы Дзержинска седьмого созыва по одномандатному округу №4 назначены на 10 сентября Политика

Дополнительные выборы депутата городской Думы Дзержинска седьмого созыва по одномандатному округу №4 назначены на 10 сентября 2023 года.

Решение принято на внеочередном заседании городской Думы, которое прошло в режиме видеоконференции.

Дополнительные выборы потребовались в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Алексея Соломатина.

Округ №4 объединяет территории части проспектов Свердлова (82/85 - 92/26) и Циолковского (77/2 - 85А), бульвара Химиков (3,4), улицы Пушкинской (22 -24Б). В округ №4 входит поселок Желнино и Желнинское шоссе.

Ранее сообщалось, что выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября.