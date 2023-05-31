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Общество

Ключи от новых квартир в Богородском муниципальном округе получили 16 детей-сирот

17 июня 2023 12:04  [2] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Богородском муниципальном округе Нижегородской области 16 детей-сирот получили ключи от новых квартир. Мероприятие прошло в торжественной обстановке в здании администрации муниципалитета.

С молодыми нижегородцами пообщались министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых и глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков. Ребята поделились впечатлениями от полученного жилья и планами на ближайшее будущее.

"Это новая страница нашей взрослой самостоятельной жизни, и я очень рада, что она начинается с такого счастливого события, как новоселье. Многие молодые люди сегодня только мечтают об этом – иметь свой дом, а моя мечта уже осуществилась. Осталось немного – обустроиться, создать уют, а потом и семью", – сказала одна из участниц встречи Людмила.

Предоставленное жилье расположено в многоквартирном доме. Он был построен в 2022 году в деревне Демидово рядом с окружным центром. 16 квартир с отделкой уже распределено среди детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем на территории Богородского муниципального округа. В ближайшее время будут заселены еще 11 квартир.

"Квартиры просторные и светлые. Удобная кухня, гостиная, пластиковые окна, санузел со всеми удобствами. Дом находится в шаговой доступности от школы и детского сада. Во дворе уложен новый асфальт и оборудована небольшая детская площадка. Уверен, что жить здесь будет комфортно", – отметил Игорь Седых.

"Собственное жилье – это своеобразная точка отсчета в жизни молодых людей. Теперь ребята смогут жить, трудиться и обзаводиться семьями, и все это – в нашем округе, чему мы несказанно рады", – сказал Алексей Коротков.

Как сообщили в министерстве социальной политики, в 2023 году на территории Нижегородской области жилыми помещениями обеспечено уже около 300 молодых нижегородцев.

Напомним, что с 1 января 2023 года в регионе действует новая мера поддержки детей-сирот – жилищный сертификат. Он позволяет детям-сиротам старше 23 лет самостоятельно приобретать жилые помещения на территории региона благодаря единовременной денежной выплате.

Размер выплаты определяется исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м на первичном и вторичном рынке жилья в том муниципальном образовании, где ребенок был включен в список детей-сирот. Мера поддержки предусматривает возможность использования при покупке жилья с помощью сертификата собственных средств гражданина либо материнского капитала. Это позволит детям-сиротам приобрести жилье большей площади.

Ранее сообщалось, что более 1,4 млрд рублей будет направлено на жилищные сертификаты для детей-сирот.

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Теги:
Богородский район Жилье Сироты
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