Набережную Гребного канала перекроют 21 июня для проведения паратриатлона

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В связи с проведением спортивного мероприятия по триатлону в рамках "Летних Игр Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" на набережной Гребного канала 21 июня будет временно приостановлено движение транспорта. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, перекрыт будет участок от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №177 по улице Слобода Печеры. Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Ограничения будут действовать с 00:01 до 15:00.
Кроме того, в зоне проведения мероприятия будет запрещена стоянка транспортных средств, а припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку.
В связи с этим автобусный маршрут А-5 будет курсировать от площади Горького до Казанского съезда.
Напомним, что движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского приостановлено до 28 июня.
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