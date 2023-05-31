Набережную Гребного канала перекроют 21 июня для проведения паратриатлона Общество

Фото: ЦОДД

В связи с проведением спортивного мероприятия по триатлону в рамках "Летних Игр Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" на набережной Гребного канала 21 июня будет временно приостановлено движение транспорта. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, перекрыт будет участок от дома №10 по улице Красная Слобода до дома №177 по улице Слобода Печеры. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ограничения будут действовать с 00:01 до 15:00.

Кроме того, в зоне проведения мероприятия будет запрещена стоянка транспортных средств, а припаркованные автомобили будут перемещаться на охраняемую стоянку.

В связи с этим автобусный маршрут А-5 будет курсировать от площади Горького до Казанского съезда.



Напомним, что движение транспорта на участке площади Минина и Пожарского приостановлено до 28 июня.